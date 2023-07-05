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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أدوية وبترول.. 6 سلع تقود فاتورة واردات مصر للتراجع

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أهم السلع التى انخفضت قيمة وارداتها، لتقود القيمة الإجمالية للواردات إلى حدود 5.36 مليار دولار خلال شهر أبريل 2023 مقابل 7.38 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 27.4%.

وتمثلت أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها فى واردات أدوية ومحضرات صيدلة بقيمة 203.5 مليون دولار خلال شهر أبريل 2023 مقابل 222 مليون دولار خلال شهر أبريل 2022 بنسبة انخفاض قدرها 8.3%، كما انخفضت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية إلى 242.9 مليون دولار خلال شهر أبريل 2023 مقابل 248.2 مليون دولار خلال شهر أبريل 2022 بنسبة انخفاض قدرها 2.1%.

انخفضت قيمة الواردات من لدائن بأشكالها الأولية إلى حدود 220.4 مليون دولار خلال شهر أبريل 2023، مقابل 447.2 مليون دولار خلال شهر أبريل 2022 بنسبة انخفاض قدرها 8.3%، كما انخفضت قيمة الواردات من البترول الخام لـ 107.1 مليون دولار خلال شهر أبريل 2023 مقابل 680.7 مليون دولار خلال شهر أبريل 2022 بنسبة انخفاض قدرها 84.3%.

سجلت قيمة الواردات من نحاس ومصنوعاته 105.1 مليون دولار خلال شهر أبريل 2023 مقابل 140 مليون دولار خلال شهر أبريل من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 24.9%.

بلغت قيمة الواردات من سيارات ركوب 79.2 مليون دولار خلال شهر أبريل 2023 مقابل 208.6 مليون دولار خلال شهر أبريل 2022 بنسبة انخفاض قدرها 62%.

فى المقابل، ارتفعت واردات منتجات بترول إلى 577. مليون دولار خلال أبريل 2023، مقابل 507.2 مليون دولار خلال شهر أبريل 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 13.8%، كما ارتفعت واردات ذرة 249.3 مليون دولار خلال شهر أبريل 2023، مقابل 154.5 مليون دولار خلال شهر أبريل 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 61.3%.

وسجلت واردات الغاز الطبيعى ارتفاعًا إلى حدود 222.3 مليون دولار خلال شهر أبريل 2023 مقابل 190.6 مليون دولار خلال شهر أبريل 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 16.6%، كما ارتفعت قيمة الواردات من الفحم بأنواعه إلى حدود 82.4 مليون دولار خلال شهر أبريل 2023 مقابل 29.3 مليون دولار خلال أبريل 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 181.8%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واردات أدوية الاحصاء قيمة الواردات منتجات بترول واردات الغاز الطبيعى الغاز الطبيعي

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