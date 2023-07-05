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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تبدأ السبت.. موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال خلال الساعات القليلة الماضية على الإنترنت وخاصة محرك البحث العالمي جوجل عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023


ويرصد الدستور في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن  موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023 موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 وكيفية سدادها .

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023

من المقرر قيام الشركة المصرية للاتصالات بإتاحة فاتورة التليفون الارضي الجديدة لشهر يوليو بداية من يوم السبت 15 يوليو 2023 علي أن يتم أتاحت سدادها لمدة شهر بدون اي غرامة تأخير حتي يوم الاثنين 15 اغسطس.

تبدأ الشركة بعدها لتحويل خط العميل إلى استقبال فقط وإتاحة دفع الفاتورة بالإضافة لغرامة تأخير بقيمة ١٠ جنيهات كحد أدنى أو ١.٥% كحد أقصى من قيمة الفاتورة عند السداد حتي يوم 15 سبتمبر 2023، بعدها يتم فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة.


رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي


وفتحت المصرية للاتصالات جميع السنترالات على مستوى الجمهورية والبالغة ١٥٧١ سنترال من الثامنة صباحا الي الثالثة والنصف عصرا بالإضافة إلي ١٢٠ مركز خدمة و١٥٠ نقطة بيع متنقلة وفي المترو ومحطات السكك الحديدية الكبرى للتيسير على المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات الدفع والتحصيل الالكتروني .


موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023


وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

تجنب انقطاع الخدمة.. موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

رابط الاستعلام عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023


استعلام فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2023: (من هنا).

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة “we” وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

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