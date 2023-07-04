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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء تحصيل رسوم الممارسة إلكترونيا وحصر "حرامية الكهرباء" يوليو الجاري

التحصيل الإلكتروني
التحصيل الإلكتروني

كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تفاصيل خطة شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية لتعميم نظام التحصيل الإلكتروني لمحاضر سرقات التيار الكهربائي المعروفة بـ"نظام الممارسة" للعدادات الكودية مسبوقة الدفع، موضحا أن الهدف من تطبيق هذه الخطة هو حصر عدد المشتركين غير الشرعيين الذين يستمدون التيار الكهربائي بطرق غير شرعية ودون تركيب عداد كودي.

بيّن المصدر لـ"الدستور"، أن هذه الخطة جرى تطبيقها كمرحلة تجريبية منذ الربع الأول من العام 2023، في عدد من المناطق بمحافظة القاهرة وتحديدًا بعض الأحياء الواقعة في نطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وكشف المصدر عن أن تطبيق هذه الخطة أسفر عن الكشف عن عدد كبير من المشتركين غير الشرعيين الذين يستمدون التيار الكهربائي دون التعاقد على تركيب عداد كودي، أو توفيق أضاعهم القانونية فيما يتعلق بالعقارات الواقعة بها الوحدات السكنية التي يسكونها.

وأوضح المصدر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كانت تدرس إلغاء نظام التقسيط المباشر لرسوم الاستهلاك الشهري للمتعثرين دون الرجوع لمشورتهم، بعد أن شرعت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر في تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني، وذلك في مايو 2023، موضحًا أن هذه الدراسة أسفرت عن رصد عدد كبير من المشتركين غير الشرعيين بعضهم يسدد استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة، وأخرون لا يسددون، وكليهما غير متعاقدين على العدادات الكودية.

وأكد المصدر أنه من المقرر أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوي الجمهورية في تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني على المشتركين بنظام الممارسة خلال شهر يوليو الجاري، على أن تبدأ في التطبيق بمحافظتي القاهرة والجيزة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من هذه المنظومة هو حصر عدد المشتركين غير الشرعيين بنظام الممارسة وغير المتعاقدين على العدادات الكودية.

الكهرباء حصر الممارسة الكتروني ا تحصيل

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