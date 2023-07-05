خبير: مشروع "سكاتك" للرياح يدعم الاستراتيجية المصرية لتصدير الكهرباء إلي أوروبا

قال المهندس محمد سليم سالمان، خبير استشاري مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إن توقيع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقية تعاون مع شركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، لتوفير قطعة أرض تُخصص لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 5 غيغاواط، بمنطقة غرب سوهاج، بتكلفة استثمارية تصل 5 مليارات دولار، يأتي في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، مُمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إذ أن قطعة الأرض محل الاتفاقية مملوكة لـNREA -هيئة الطاقة المتجددة-وضمن خريطة مشروعاتها المستقبلية.

وأضاف الخبير الاستشاري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كان مقررًا حصر جميع الأراضي المملوكة للهيئة والمؤهلة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة طاقة شمسية ورياح، خاصة وأن الجديد في الأمر هو أن هذه المشروع سيكون من أوائل مشروعات الرياح التي تنفذ في جنوب مصر، بعد أن كان المعتاد هو أن مشروعات طاقة الرياح تنفيذ في مواقع على ساحل البحر الأحمر.

وأكد “سالمان” أن جميع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح تصب جميعها في مصلحة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة من مشروعات إنتاج الهدروجين الأخضر باستخدام الطاقات المتجددة، خاصة في ظل الطلب المتزايد على هذا المصدر من الطاقة في مصر من قبل الأوروبيين.

وأشار إلى أن هناك طلب متزايد على تصدير الطاقة من مصر إلي أوروبا، وخاصة الطاقة النظيفة، وتعد مشروعات الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة النظيفة، خاصة التي يتم استخدام الطاقة المتجددة في إنتاجها.

وأكد "سالمان" أن أهمية مشروع شركة “سكاتك” النرويجية في مصر هو أنه يعد ركيزة أساسية ضمن مشروعات عدة أخري تتماشي مع الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2035 في إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة من الطاقات المتجددة، وأن يكون نسبة الطاقة المتجددة في مزيد الطاقة على الشبكة القومية لمصر 42%.