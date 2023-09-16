"أرجو قبول شرحى وحجتى".. الرئيس السيسى يكشف تفاصيل أزمة قطع الكهرباء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال خطابه من قرية "سدس الأمراء" بمركز ببا محافظة بني سويف: "فيه نقطة مهمة لازم تعرفوها، كل دولار بيزيد في سعر برميل البترول تكلفته علينا كبيرة جدًا، وتساوي مليارات سنويًا، وبالنسبة لموضوع الكهرباء هو إحنا عندنا محطات تكفي الذي يتم استخدامه وزيادة، أيوة طبعًا بزيادة أوي كمان، لكن الحكاية هي موازنة في أننا نقدر نوفر الغاز والبترول على رقم معين".

أسعار المنتجات

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح عدة مشروعات ببني سويف، اليوم السبت: "أن الأزمة الروسية الأوكرانية لها انعكاس كبير على أسعار العديد من المنتجات التي يتم شرائها، ومن فضل ربنا إننا بننتج غاز، لأن لو مكنش عندنا إنتاج غاز المشكلة كانت هتبقى كبيرة أوي".

وتابع: "لما أكون عامل موازنة على سعر برميل البترول 65 دولارا لكن لما يبقى 90 دولار نعمل إيه؟ وأرجو أنكم تقبلوا شرحي وحجتي لأن الظروف صعبة، وبشكركم جدًا على الصبر والتحمل ونقول يارب يعينا كلنا".