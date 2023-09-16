السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين عن عدد ساعات تخفيف أحمال الكهرباء

جريدة الدستور

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تلقى الكثير من تساؤلات المواطنين حول زيادة معدل ساعات تخفيف أحمال الكهرباء لساعتين بدلًا من ساعة واحدة في اليومين الماضيين.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تواصل مع أحد المسئولين بـوزارة الكهرباء وأكد له أنه سيتم الاكتفاء بساعة واحدة فقط لتخفيف الأحمال، مؤكدًا أن الدولة تواجه أزمة في العملة الأجنبية الدولار.

65% من محطات إنتاج الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي

وتابع،  أن 65% من محطات إنتاج الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي، مطالبًا وزارة الكهرباء بتوضيح الإجراءات للمواطنين، لمعرفة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، خاصة أنه تم زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال دون إعلامهم.

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