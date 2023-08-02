"الكهرباء": لا تغيير فى جداول تخفيف الأحمال المعلنة من مجلس الوزراء

يستثنى من التخفيف محافظات مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر

تردد خلال الساعات الماضية، بأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أجرت تعديلات جديدة على جداول قطع التيار لتخفيف الأحمال على مدار اليوم، على مستوى الجمهورية، خلال شهر أغسطس الجاري، وبدأ التنفيذ أمس الثلاثاء.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نفت أن يكون هناك أي تغيير في الجدول المعلن من رئاسة مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال.

وقال مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، متلزمة بتقديم كافة الخدمات لجمهور المشتركين على مدار ساعات العمل الرسمية، بما في ذلك خدمة الطوارئ والأعطال في التغذية الكهربائية، نافيًا أن يكون هناك أي تراجع في مستوى الخدمة بسبب برنامج تخفيف الأحمال.

وأعلن مجلس الوزراء في الأول من أغسطس الجاري عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى المحافظات المختلفة، التى تم تنفيذها بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول. وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء في بيان رسمي تفاصيل خطة تخفيف الأحمال فى كل محافظة، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

وكانت عقدت لجنة إدارة الأزمات بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وكذا تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، في ظاهرة غير مسبوقة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة الأزمات تضم في عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية، لافتا إلى أن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، تشمل 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

وطبقا لخطة وزارة الكهرباء، في حالة حدوث أعطال طارئة أثناء أو خلال اليوم بأي منطقة خارج خطة تخفيف الأحمال يتم إبلاغ وزارة الكهرباء عبر الأرقام الخاصة بكل شركة، كما تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالاستمرار في توفير المستلزمات البترولية الخاصة بتشغيل محطات التوليد الكهربائية.