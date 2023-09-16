تتصاعدة حدة البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 عبر المنصات الإلكترونية لمعرفة قيمة الفاتورة الربع سنوية وسدادها من خلال أحد وسائل السداد المعتمدة لدى الشركة المصرية للاتصالات في كافة محافظات الجمهورية هروبا من غرامة التخلف عن السداد وتراكم الفواتير.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

خصصت الشركة المصرية للاتصالات we رابط الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة لخدمة العملاء من كافة محافظات الجمهورية وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) على رأسها الاستعلام عن قيمة إجمالي المبلغ المراد سداده عن فاتورة الاستهلاك الربع سنوية خلال الفترة من شهر يونيو وحتى شهر أغسطس 2023.

يدخل العميل المتعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات بياناته الشخصية وكود المحافظة ورقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عنه ويضغط على كلمة استعلم وتظهر الفاتورة الربع سنوية المراد سدادها من خلال أحد وسائل الدفع المعتمدة رسميا لدي الشركة والمتوافره في كافة محافظات الجمهورية.

وسائل الدفع المعتمدة رسميا لفاتورة التليفون الأرضي 2023

تخفيفا عن العملاء في كافة محافظات الجمهورية اعتمدت الشركة المصرية للاتصالات we وسائل دفع فواتير التليفون الأرضي عن شهر سبتمبر 2023 والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية وهى كما يلي:-

مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.

خدمة فوري.

خدمة فوادفون كاش.

خدمة أمان.

خدمة مصاري.

خدمة bee.

خدمة ممكن.

خدمة خدماتي.

خدمة سداد.

ماكينات الصرف الآلي atm للبنك الأهلي والـ cib.

ويمكن الاستعلام أيضا من خلال الرقم الساخن المخصص لخدمة العملاء الفورية من خلال الهاتف الأرضي على الرقم 19777 لمعرفة قيمة الفاتورة عن شهر سبتمبر 2023 وذلك تخفيف عن العملاء في كافة محافظات الجمهورية حيث يمكن السداد من أحد وسائل الدفع المعتمدة رسميا السابق ذكرها.

نظام الدفع المسبق للتليفون الأرضي 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 ونظام الدفع المسبق للتليفون الأرضي أبرز تساؤلات عملاء شركة we للاتصالات حيث تم تحويل أكثر من 40% من عملاء التليفون الأرضي إلى نظام الدفع المسبق وذلك لخرص الشركة على تحسين مستوى الخدمات للعملاء والتي تعد من أوائل الشركات التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة العملاء في كافة محافظات الجمهورية.

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