الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 وطرق الدفع

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023.. يبحث الكثير من الأشخاص على محركات البحث لشبكات التواصل الاجتماعي عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

وقررت الشركة المصرية للاتصالات بدء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 من خلال الموقع الإلكتروني يوم 15 سبتمبر 2023 المقبل، ويستمر حتى يوم 14 أكتوبر 2023، وهي فترة السماح، وتكون عبارة عن شهر واحد فقط.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات «أون لاين» من خلال هذا الرابط.

- كتابة رقم التليفون الأرضي في الخانة المحددة له لكي يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- إدخال الكود المخصص للمحافظة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى.

- الضغط على خانة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى.

- تظهر قيمة فاتورة التليفون الأرضي لهذا الشهر.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

استعلام فاتورة التليفون الأرضى عبر الشركة المصرية للاتصالات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر سبتمبر 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبمتبر 2023

خطوات دفع فاتورة التليفون أون لاين

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات عبر هذا الرابط

- إدخال كود المحافظة، ورقم التليفون الأرضي.

- اضغط على السداد الإلكتروني.

- اضغط على ادفع.

- ادخال بيانات العميل الخاصة بوسيلة سداد الفاتورة.

- اختار طريقة الدفع المناسبة فيزا - ماستر كارد.

- اضغط على سداد.

أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

ويوجد عدة أماكن مخصصة لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 من بينها..

- خدمة Bee

- خدمة أمان

- خدمة فوري

- خدمة مصاري

- خدمة سداد

- خدمة ممكن

- خدمة خدماتي

- البريد المصري

- خدمة فودافون كاش

- ماكينات ATM للبنك الأهلي والتجاري الدولي

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي سبتمبر 2023 من خلال الاتصال برقم التليفون الأرضي على رقم 19777، لمعرفة قيمة الفاتورة بعد إصدارها رسميا.

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