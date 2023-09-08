رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر سبتمبر 2023

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023، وكذلك رابط الاستعلام عن الفواتيير، حيث يرغب عملاء الشركة المصرية للاتصالات فى دفع الفواتر المتأخرة لتجنب قطع الخدمة على العملاء، الذين لم يسددوا فاتورة التليفون الأرضي في موعدها، ومنعهم من إجراء المكالمات.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات، إمكانية الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023، اعتبارًا من يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، وحتى يوم السبت 14 أكتوبر 2023، وذلك هي فترة السماح، وتكون عبارة عن شهر واحد فقط ويمكن الاستعلام عن تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 من خلال الرابط التالي (من هنا).

ويتم قطع الخط الأرضي على العملاء، الذين لم يسددوا فاتورة التليفون الأرضي في موعدها، ومنعهم من إجراء المكالمات بدءا من يوم 15 أكتوبر 2023، إذا استمر العملاء في عدم الدفع، ويتم وقف استقبال المكالمات أيضا بدء من يوم 15 أكتوبر 2023.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات عبر الرابط التالي (من هنا). إدخال كود المحافظة. كتابة رقم التليفون بالحروف الإنجلزية اضغط على أظهر الفواتير.

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 أونلاين

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات.

إدخال كود المحافظة، ورقم التليفون الأرضي.

اضغط على السداد الإلكتروني.

اضغط على ادفع.

ادخال بيانات العميل الخاصة بوسيلة سداد الفاتورة.

اختار طريقة الدفع المناسبة فيزا - ماستر كارد.

اضغط على سدد.

طريقة شحن رصيد في الحساب نظام مسبق الدفع للتليفون الأرضي 2023

1- تطبيق ماي وي باستخدام بطاقة بنكية أو موقع المصرية للاتصالات.

2- من خلال جميع فروع وي أو أحد منافذ الدفع الإلكتروني مثل "مصاري وفوري وبي وخدماتي وممكن وغيرها".