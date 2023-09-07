الخميس 07 سبتمبر 2023
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تحقيقات ومتابعات

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 بداية منتصف الشهر الحالي (15 سبتمبر) وتتيح الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن الفاتورة التليفون من خلال موقعها الإلكتروني.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

بدأ الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023، ودفعها بداية من يوم 15 سبتمبر  الحالى 2023، وتستمر حتى يوم 14 أكتوبر 2023، وهي فترة السماح، وتكون عبارة عن شهر واحد فقط، وفى حالة التعذر عن السداد أو التأخير تقوم الشركة المصرية للاتصالات بقطع الخط الأرضي على العملاء، الذين لم يسددوا فاتورة التليفون الأرضي في الموعد المحدد، وتحويل الخط إلى خط استقبال للمكالمات فقط بداية من منتصف الشهر الحالى  2023، ويتم وقف استقبال المكالمات  بدءًا من يوم 15 أكتوبر 2023.

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبمتبر 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي سبتمبر 2023

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة ويمكن الدخول إليه من خلال هذا الرابط

https://billing.te.eg/en-US

طرق أخرى للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات طرق متنوعة للاستعلام عن فاتورة التليفون لشهر سبتمبر 2023 من خلال الاتصال برقم التليفون الأرضي على رقم 19777، وذلك لمعرفة قيمة الفاتورة بعد إصدارها رسميا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي سبتمبر 2023

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط التالي:

https://billing.te.eg/en-US

إدخال كود المحافظة.

كتابة  رقم التليفون.

الضغط على أظهر الفواتير

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 إلكترونيا

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات 

https://billing.te.eg/en-US

إدخال كود المحافظة.

إدخال رقم التليفون الأرضي.

الضغط على السداد الإلكتروني.

الضغط على ادفع.

إدخال بيانات العميل الخاصة بوسيلة سداد الفاتورة.

اختيار طريقة الدفع المناسبة فيزا - ماستر كارد.

الضغط على سدد.

أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 يدوياً 

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات عدة أماكن مخصصة لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 من بينها "البريد المصري، خدمة فودافون كاش، خدمة Bee، خدمة أمان، خدمة فوري، خدمة مصاري، ماكينات ATM للبنك الأهلي والتجاري الدولي، خدمة سداد، خدمة ممكن، خدمة خدماتي".

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