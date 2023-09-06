الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر ٢٠٢٣ من الموضوعات البارزة التي يبحث عنها المواطنين عبر الإنترنت ومحركات البحث على منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

 

ويرغب الكثير من المواطنين معرفة موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر ٢٠٢٣ للاستعلام وسداد المبالغ المستحقة في الموعد المحدد، تجنّبًا لأي غرامات تأخير.

 

وتستعرض "الدستور" لمتابعيها موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر ٢٠٢٣ ورابط موقع الشركة المصرية للاتصالات الإلكتروني وطريقة الاستعلام عن الفاتورة ودفعها إلكترونيًا.

 

ويتم إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر ٢٠٢٣ في منتصف الشهر الجاي (15 سبتمبر) وتتيح الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن الفاتورة التليفو من خلال موقعها الإلكتروني.

 

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

يبدأ الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023، ودفعها بداية من يوم 15 سبتمبر 2023، وتستمر حتى يوم 14 أكتوبر 2023، و هي فترة السماح، وتكون عبارة عن شهر واحد فقط.

 

ووفق قواعد سداد الفواتير، تقوم الشركة المصرية للاتصالات بقطع الخط الأرضي على العملاء، الذين لم يسددوا فاتورة التليفون الأرضي في الموعد المحدد، ومنعهم من إجراء المكالمات بدءا من يوم 15 سبتمبر 2023، إذا استمر العملاء في عدم الدفع، يتم وقف استقبال المكالمات أيضا بدء من يوم 15 أكتوبر 2023.

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي سبتمبر 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات من هنــــــــــــــــا.

 

كما يمكن الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر ٢٠٢٣ من خلال الاتصال برقم التليفون الأرضي على رقم 19777، وذلك لمعرفة قيمة الفاتورة بعد إصدارها رسميا.

 

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي سبتمبر 2023

  • الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات هنـــــــــــــا.
  • إدخال كود المحافظة.
  • اكتب رقم التليفون.
  • اضغط على أظهر الفواتير

 

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 أونلاين

  • الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات هنـــــــــــــا.
  • إدخال كود المحافظة.
  • إدخال رقم التليفون الأرضي.
  • اضغط على السداد الإلكتروني.
  • اضغط على ادفع.
  • إدخال بيانات العميل الخاصة بوسيلة سداد الفاتورة.
  • اختار طريقة الدفع المناسبة فيزا - ماستر كارد.
  • اضغط على سدد.

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أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 يدويًا

يوجد عدة أماكن مخصصة لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 من بينها «البريد المصري، خدمة فودافون كاش، خدمة Bee، خدمة أمان، خدمة فوري، خدمة مصاري، ماكينات ATM للبنك الأهلي والتجاري الدولي، خدمة سداد، خدمة ممكن، خدمة خدماتي.

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استعلام عن فاتورة التليفون الارضي وطرق السداد

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