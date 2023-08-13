رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2023 وطرق السداد من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2023

وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات بداية من منتصف كل شهر دفع فاتورة التليفون الأرضى حيث بدأت دفع فاتورة التليفون الأرضى لهذا الشهر بداية من غدا الثلاثاء 15 أغسطس.

وعلى صعيد متصل، تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتحويل العملاء غير مسددي الفاتورة إلى نظام الاستقبال فقط، إبتداء من يوم 15 سبتمبر 2023، وفى 15 أكتوبر يتوقف تليفونات العملاء غير مسددى الاشتركات من استقبال المكالمات.

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

كما أتاحت الشركة المصرية للاتصالات رابط إلكترونى يمكن من خلاله الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى لشهر أغسطس 2023، من خلال الدخول عبر رابط موقع الشركة من خلال الضغط على هذا الرابط الإلكترونى من هنا.

وعلى صعيد متصل أتاحت الشركة المصرية للاتصالات لعملائها الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى لشهر أغسطس 2023 من خلال خدمة العملاء من خلال الاتصال برقم التليفون الأرضي 19777 لمعرفة قيمة الفاتورة.

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر أغسطس 2023 من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

إدخال رقم تليفون العميل.

إدخال كود المحافظة، للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى.

الضغط على «زر» الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى.

أماكن سداد فاتورة التليفون الأرضى:

-سداد فاتورة التليفون الأرضى من خلال سنترالات الشركة المصرية للاتصالات، وخدمة فورى.

-يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضى عبر خدمة فودافون كاش، وخدمة سداد ومصارى.

-دفع فاتورة التليفون الأرضى، عبر مكاتب البريد المصري.

-ماكينات ATM التابعة لبنكي الأهلي المصري وبنك CIB.

-سداد فاتورة التليفون الأرضى من خلال خدماتي وأمان وممكن وBee

أنواع الباقات:

توجد 3 أنواع من الباقات ولكل منها وحساب قيمة الشحن المطلوب لتجديد الباقة الأساسية وهي: وي 20 و35 و60 ويمكن للعميل تجديدها كما يلي:

الباقة الأولى:

باقة WE أرضي 20 ربع السنوية والتي تحتوي على 360 دقيقة محلي ومحافظات وخدمتي الإظهار والتتبع خلال الـ 3 شهور ويمكن تجديدها.

رسوم الاشتراك ربع السنوية وإعادة الشحن:

فاتورة التليفون الأرضى

- تبلغ رسوم الاشتراك ربع السنوية 60 جنيهًا.

- ضريبة القيمة المضافة (14%) 8.4 جنيه.

- يبلغ المبلغ الإجمالي شامل الضريبة 68.4 جنيه.

- يجب إعادة شحن الرصيد بمبلغ 69 جنيهًا على الأقل.

الباقة الثانية:

باقة WE أرضي 35 ربع السنوية والتي تحتوي على 10.500 دقيقة محلي ومحافظات وWE موبايل وخدمتي الإظهار والتتبع خلال الـ 3 شهور ويمكن تجديدها.

رسوم الاشتراك ربع السنوية 105 جنيهات وإعادة الشحن:

- تبلغ رسوم الاشتراك ربع السنوية 105 جنيهات.

- ضريبة القيمة المضافة 14%+ ضريبة جدول 8% = 16.07 جنيه.

- يصل إجمالي المبلغ إلى 121.07 جنيه.

- يجب إعادة شحن رصيدك على الأقل بمبلغ 122 جنيهًا.

الباقة الثالثة:

يمكن تجديد باقة WE أرضي 65 والتي تحتوي على 10.500 دقيقة محلي، محافظات وWE موبايل و750 دقيقة موبايل للشبكات الأخرى وخدمتي الإظهار والتتبع خلال الـ 3 شهور.

رسوم الاشتراك الربع سنوية 195 جنيهًا وإعادة الشحن:

- تبلغ رسوم الاشتراك الربع سنوية 195 جنيهًا.

- ضريبة القيمة المضافة 14% + ضريبة جدول 8% = 36.88 جنيه.

- يصل إجمالي المبلغ إلى 231.88 جنيه.

- يجب إعادة شحن الرصيد بمبلغ 232 جنيهًا.