الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر يونيو 2023

التليفون الأرضى
التليفون الأرضى

يبحث الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع البحث الأكثر شهرة عبر جوجل، عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2023، خاصة مع قرب انتهاء الشهر الجاري، والاستعداد من قِبل المواطنين لسداد الفاتورة الخاصة به.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 

 

ويرصد "الدستور" رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2023، في سياق السطور التالية:

يتمكن الشخص المستعلم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو 2023 من خلال موقع الإنترنت "أون لاين"، وذلك عن طريق الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات، ويتمكن المستعلم الضغط على اللينك التالي لمعرفة والاستعلام عن الفاتورة الخاصة به، وبمجرد إتاحتها يتمكن الشخص من معرفتها: https://billing.te.eg.

موعد بدء الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي

يمكن للشخص المستعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو لعام 2023 عن طريق الشركة المصرية للاتصالات، على الإلكتروني اعتبارًا من يوم 15 يوليو 2023، ويمكن للشخص صاحب التليفون الأرضي دفع الفاتورة دون أية إجراءات من جانب الشركة، وتتيح الشركة دفع الفاتورة حتى يوم 14 أغسطس 2023.

وتبدأ الشركة المصرية للاتصالات بداية من يوم 15 أغسطس 2023 بمنع عمل مكالمات من التليفون الأرضي والسماح بالاستقبال فقط.

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طريقة حساب غرامة عدم سداد الفاتورة

تحتسب الشركة غرامة تأخير على العملاء غير المسددين لفاتورة الأرضي بقيمة 1.5% شهريًا من إجمالي الفاتورة، بداية من يوم 15 مارس 2023، ويبلغ الحد الأدني للغرامة 10 جنيهات.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بقطع الحرارة عن التليفون بعد 4 شهور من عدم السداد، وسحب الخط بعد 7 شهور.

أرقام شكاوى وأعطال التليفونات.

أرقام الدعم الفني: 111 أو 01555000111 أو 19777.

تويتر: https://twitter.com/telecomegypt.

عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

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