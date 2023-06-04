رابط الاستعلام عن فاتورة المياة شهر يونيو 2023.. ووسائل الدفع

تتيح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة الاستعلام عن فاتورة المياة شهر يونيو 2023 عبر موقعها الإلكتروني لتسهيل إجراءات الدفع للعملاء من كافة محافظات الجمهورية هروبا من الغرامات التي تفرضها الشركة على المتخلفين عن دفع الفواتير الشهرية في مواعيدها المحددة لها.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياة شهر يونيو 2023

خصصت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي موقعا إلكترونيا يمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة المياة شهر يونيو 2023 لكافة العملاء من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب إدخال البيانات اللازمة للاستعلام سواء عن صاحب العداد المتعاقد من الشركة أو مكان تركيبه.

يذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تسعى لتطبيق الخطة الرقمية التي تنتهجها الدولة في كافة الخدمات التي تقدم للعملاء يوميا لتسهيل كافة الإجراء وتوفير الوقت والجهد على المواطنين سواء في معرفة قيمة الفاتورة المحاسبية الشهرية أو في الدفع أو في تقديم الشكاوى.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه الشهرية أونلاين 2023

يستطيع عملاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في كافة محافظات الجمهورية استخدام الموقع الإلكتروني الرسمي لمعرفة قيمة الفاتورة الشهرية لمحاسبة لمياه الشرب وفقا للخطوات التالية:-

الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (من هنا).

اختيار أيقونة معرفة قيمة الاستهلاك الشهري.

تحديد مكان تركيب عداد المياه المراد الاستعلام عنه بدقة.

كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة في الخانات المخصصة لذلك.

إدخال رقم العداد.

تحديد نوع العداد (منزلي، خدمي، حكومي، تجاري، سياحي، صناعي).

تسجيل قراءة العداد المراد الاستعلام عن فاتورته الشهرية.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور قيمة الفاتورة الشهرية لاستخدام المياه بالتفصيل.

موعد دفع فاتورة مياه الشرب 2023

يمكن لعملاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي دفع فواتير المحاسبة الشهرية من أول أيام الشهر الراغب في سداد فاتورته عقب الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني حيث يمكن الساداد من خلال الوسائل المتاحة والمعتمدة للشركة وهى كما يلي :-

ماكينات فوري.

تطبيق فوري.

تطبيق خالص.

تطبيق أمان.

تطبيق سهل.

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