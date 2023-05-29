بنسبة نجاح 95% و100%.. اعتماد نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى بمدرسة مياه الشرب بالإسكندرية

أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، واللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، اعتماد نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوي، للمدرسة الفنية الثانوية الصناعية بنسبة نجاح 95% للصف الأول الأول، و100% للصف الثانى الثانوى.

جاء ذلك بحضور مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد، ووكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية نادية فتحي، ومشرف المدارس بالشركة القابضة العميد خالد المهدي، ورئيس قطاع إنتاج وتوزيع المنطقة الجنوبية المهندس جويدة علي سليمان، ومدير عام التعليم الفني بالإسكندرية المهندسة أمل حسان، ومدير عام إدارة العامرية التعليمية هشام عثمان، ومدير إدارة التعليم الصناعي بالإسكندرية أحمد فتحي، ومدير التعليم الفني بإدارة العامرية التعليمية أحمد السيد، وبقيادة ياسر متولي مدير المدرسة، وجابر مصطفى وكيل المدرسة.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب أن هذا النجاح يأتي بفضل الدعم المستمر لكل القيادات المشاركة، سواءً من مديرية التربية والتعليم، أو شركة مياه الشرب بالإسكندرية وبفضل الجهود المبذولة والمتابعة المستمرة، لتذليل العقبات أمام جميع العاملين بالمدرسة الثانوية، وذلك للنهوض بالقطاع التعليمي الصناعي منه والخدمي علي حد سواء.

وأشاد المهندس أحمد جابر بضرورة الالتزام بقواعد الانضباط المدرسي والحفاظ عليها لتأهيل أجيال جديدة ونشء متميز، وصولاً بهم إلى أعلى درجات الجودة التعليمية في ظل الإمكانيت المتاحة واستراتيجيات التعلم الحديث والمعاصر.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية أن المدرسة الثانوية لشركة مياه الشرب جاءت وفق البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

واضاف أن مدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات وتضم بعض التخصصات مثل: تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومعالجة وضبط جودة محطات المياه، وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر.

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