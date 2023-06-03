السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انقطاع مياه الشرب في مختلف أنحاء الإسماعيلية.. اليوم

انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب في مختلف أنحاء الإسماعيلية

أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، عن انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق في دائرة مركز ومدينة القصاصين، بسبب أعمال الصيانة التي يجري تنفيذها خلال الساعات القليلة المقبلة بنطاق عدة قرى، وبدأ الانقطاع من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

وقالت محافظة الإسماعيلية، في بيانٍ لها، إن انقطاع مياه الشرب بسبب أعمال الصيانة والإحلال والتجديد للشبكات بقرية المحسمة القديمة، ومنطقة المنشية، وعزبة أبو زيد، وعزبة صبري الجبل، ومنطقة العرب بدائرة مركز القصاصين في الإسماعيلية.

وأضافت محافظة الإسماعيلية في بيانٍ، أنه يجري تنفيذ أعمال الصيانة لشبكات مياه الشرب في قرية المحسمة، وربط الشبكات الجديدة، ما يتسبب في توقف محتكي مياه القصاصين ومجمع كومباكت المحسمة لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الإسماعيلية، أعلنت تنفيذ أعمال صيانة مخطط لها خلال شهر يونيو في عدة قرى ومراكز، لرفع كفاءة الشبكات.

جدير بالذكر، أنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة بالكامل في منطقة المنايف وكوبري 7، وإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب، بما يمنع انقطاعها مرة أخرى، وأن الخطوط الجديدة تخدم 9 توابع بمركز ومدينة أبو صوير.

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