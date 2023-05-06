السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالخطوات.. الاستعلام إلكترونيا عن فاتورة المياه مايو 2023

المياه
المياه

الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر مايو 2023 من المواضيع التى يزداد البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

"الدستور" تستعرض جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونيًا باستخدام اسم صاحب العداد 

 

1- الدخول إلى الموقع الرسمى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.hcww.com.eg/

2- كتابة اسم المحافظة  والمنطقة التى تقع فيها الوحدة السكنية التي بها عداد المياه المراد الاستعلام عن قيمة الفاتورة الخاصة به.

3- كتابة اسم صاحب العداد من خلال الخانات المخصصة لذلك.

4- كتابة جميع البيانات المطلوبة من خلال الخانات المخصصة لذلك، وهي الخاصة باسم المنطقة السكنية واسم الشارع ورقم الشقة ورقم المنزل ورقم الدور.

5- الضغط على الأيقونة الخاصة بكلمة "بحث".

6- بانتهاء الخطوات سالفة الذكر تظهر قيمة الفاتورة .

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه باستخدام رقم العداد 

الخطوة الأولى: الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.hcww.com.eg/

الخطوة الثانية: كتابة رقم العداد من خلال الخانات المخصصة لذلك.

الخطوة الثالثة: كتابة رقم العداد المدون على الفاتورة السابقة من خلال الأيقونة المخصصة لذلك.

الخطوة الرابعة: الضغط على الأيقونة الخاصة بكلمة "بحث".

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عبر تطبيق 125

كانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رغبة منها في تخفيف الحمل على المواطنين قامت بإتاحة تطبيق إلكتروني يمكن الحصول عليه وتحميله من خلال التليفون الشخصي المحمول من خلال الخطوات التالية:

خطوات تنزيل تطبيق 25 لمعرفة قيمة فاتورة المياه 

أولًا- الدخول على موقع جوجل بلاي واختيار التطبيق لتنزيله.

ثانيًا- الضغط على كلمة "تسجيل الدخول" .

ثالثًا- كتابة اسم المحافظة  أو المنطقة التي بها عداد المياه.

رابعًا- الضغط على الأيقونة الخاصة بكلمة "استعلام" .

كما يمكن استخدام الطريقة القديمة للاستعلام عن قيمة الفاتورة وهي من خلال مندوب الشركة أو الذهاب لمقر الشركة ودفع قيمة فاتورة المياه والحصول على وصل المياه الذي يثبت قيام العميل بدفع قيمة الفاتورة.

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الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر مايو 2023 خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه باستخدام رقم العداد الاستعلام عن فاتورة المياه عبر تطبيق 125

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