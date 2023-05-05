استعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على الإنترنت في الساعات الاخيرة.

ويبحث المواطنين عن رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالإضافة إلى طريقة استبدال العداد الكهربائي القديم بعداد كهرباء جديد يعمل بتقنية الكارت الذكي.

وفي السطور التالية يرصد لكم موقعنا “الدستور” خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا، والرابط الموحد لخدمات الكهرباء، وإليكم التفاصيل على النحو التالي.

استعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا

ويستطيع الان المواطنين بإتمام عملية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بجنوب الدلتا بخطوات بسيطة وبشكل إلكتروني من خلال رابط الشركة القابضة لكهرباء مصر أضغط هنا، وذلك سيوفر على المواطن الوقت والمجهود، وذلك من خلال تتبع الخطوات التالية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا

1 - ادخل على رابط الشركة القابضة لكهرباء مصر أضغط هنا.

2 - اضغط على أيقونة المنصة الموحدة الخدمات.

3 - سيتم نقلك إلى موقع المنصة الموحدة، اختار منه أيقونة استعلم عن فواتير.

4 - اضغط على طلب جديد، وسجل الدخول.

5 - ثم حدد اسم المحافظة الخاصة بمنطقتك.

6 - ادخل الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

7 - أخيرًا اضغط على استعلام، وسوف تظهر لك قيمة الفاتورة، وتسددها للمحصل أو في الشركة.

الرابط الموحد لخدمات الكهرباء