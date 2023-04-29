تعرف على رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بمحافظة القاهرة

رابط استعلام عن فاتورة المياه بمحافظة القاهرة، من المواضيع التى يزداد البحث عنها بشكل مكثف، من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” ترصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي:

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بمحافظة القاهرة 2023

وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى طرق إلكترونية لمعرفة قيمة فاتورة المياه، من خلال تخصيص رابط للدخول على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت يمكن المستهلك من خلال الضغط عليه واتباع عدة خطوات من معرفة قيمة الفاتورة وهذه الخطوات كالآتي:

أولا: الدخول على موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من خلال الضغط على هذا الرابط.

ثانياً: الضغط على أيقونة “دفع الفواتير الشهرية”.

ثالثاً: كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة خلال الخانات المخصصة لها.

رابعاً: كتابة قراءة العداد بالأرقام.

خامساً: كتابة قراءة العداد عن الشهر السابق للسهر المستعلم عنه.

سادساً: كتابة عدد وحدات العقار، أو عدد الشقق المشتركين في عداد المياه لتحديد حساب فاتورة المياه بالشكل الصحيح.

سابعاً: الضغط على الأيقونة الخاصة بكلمة "استعلام"

وأخيراً: تظهر الفاتورة وهى إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري للفاتورة المستعلم عنها، شاملة كيفية التقسيط وجدولة مديونيات فواتير المياه غير المسددة على أقساط شهرية فى حالة رغبة العميل فى التقسيط.

تطبيق جديد للاستعلام و دفع عن قيمة الفاتورة من خلال الهاتف المحمول

من ناحية أخرى أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تطبيق إلكترونى يمكن من خلاله الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه وهو ن خلال تطبيق على الهاتف المحمول يسمى «125-HCWW» و المتاح على نظامي التشغيل الأندرويد و IOS.

تحميل تطبيق 125 على الهاتف المحمول

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 4 خطوات لتحميل التطبيق وهى:

الخطوة الأولى: قيام العميل بإنشاء حساب بالبيانات المطلوبة.

الخطوة الثانية: يقوم العميل باختيار الشركة التابع لها.

الخطوة الثالثة: إدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به.

الخطوة الرابعة: تظهر قيمة الفاتورة ويمكن سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

طرق سداد فاتورة المياه

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عدة طرق لدفع فاتورة المياه توفيرا للوقت والجهد، وهي:

1- ماكينات الصراف الآلى للبنوك والمنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية.

2- مكاتب البريد المنتشرة في كل المحافظات.

من خلال تطبيق 125 سالف الذكر.

3- شركات التحصيل الإلكتروني وذلك من خلال عدة خدمات متوفرة وهى منها خدمة فوري وخدمة مصاري وخدمة ضامن وغيرهما من الخدمات المتوفرة من خدمات الدفع الفورى.

المحافظ الإلكترونية لخطوط المحمول المختلفة.