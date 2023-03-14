يستطيع أصحاب عدادات المياه القديمة الاستعلام عن فاتورة المياه الكترونيا باستخدام الاسم ورقم العداد الكرتونيًا في ظل اتجاه الدولة إلى رقمنة كافة الخدمات التي تفدمها للمواطنين تسهيلًا عليهم في الحصول على الخدمات المختلفة، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم وطرق تسديدها الكترونيًا .

الاستعلام عن فاتورة المياه

وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال رابط الشركة كما توفر جميع شركات المياه في المحافظات المختلفة روابط الاستعلام عن فاتورة المياه ودفعها الكترونيًا، ويمكنك الضغط على الرابط التالي للاستعلام عن فاتورة المياه : https://www.hcww.com.eg/

ثم بكتابة رقم الدفع الإلكترونى المدون على فاتورة المياه، والضغط على زر التالي، واكتب كافة البيانات التي تظره أمامك، لتظهر قيمة الاستهلاك الشهري.

ويذكر أن أصحاب عدادات المياه القديمة يقوموا بسداد فاتورة مياه الشرب نهاية كل شهر بعد تحديد قيمة الاستهلاك، فيما يدفع أصحاب عدادات المياه الجديدة قيمة الاستهلاك أولًا وحسب القيمة التي دفعها يتم تحديد قيمة المياه التي تصل إليه .

تسديد فاتورة مياه الشرب

هناك عدة طرق يستطيع أصحاب عدادات المياه القديمة اتباعها لتسديد فاتورة مياه الشرب، ووفرت الشركة رابط تسديد فاتورة المياه من خلال موقعها الإلكتروني ويمكنك ذلك بالضغط على الرابط التالي

https://www.hcww.com.eg/bill-payment/

ثم اختر شركة المياه التي تتبعها، واكتب رقم الدفع الالكتروني المدون على فاتورة مياه الشرب ، ثم سجل كل البيانات الخاصه بك «بيانات صاحب العداد»، قم بكتابة قراءة العداد، اضغط على زر الاستعلام، سيظهر لك على الشاشة إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري.

وذلك من خلال ماكينة الصراف الآلي للبنوك، مكاتب ، شركات التحصيل الإلكتروني وذلك من خلال «فوري، مصاري، ضامن».

وأتاحت شركة مياه الشرب تطبيق على الموبايل لتسديد فاتورة المياه، ويتوفر هذا التطبيق على جوجل بلاي على موبايلات الأندرويد ، وآب ستور للموبايلات الأيفون، وذلك من خلال تسجيل الدخول عبر التطبيق واختيار المحافظة التابع لها وكتابة رقم العداد الذي يوجد في الفواتير والضغط على زر الاستعلام، حيث يظهر إجمالي المبلغ المطلوب سداده قيمة الاستهلاك الشهري لمياه الشرب.