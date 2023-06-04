زاد البحث عن كيفية الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر يونيو 2023 حيث يرغب عملاء شركات توزيع الكهرباء في معرفة قيمة فواتيرهم الشهرية وسدادها حتى لا يتم تطبيق الغرامة المالية التي تفرض على المتخلفين عن الدفع والتي تضاف إلى الفواتير الشهرية دون الرجوع للعميل في كافة محافظات الجمهورية.

كيفية الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر يونيو 2023

يمكن لمستخدمي العداد المنزلية العادية في كافة محافظات الجمهورية الاستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني التابع لشركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تخدم كافة المحافظات، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع شركات توزيع الكهرباء من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

تحديد شركة توزيع الكهرباء التي تخدم محل تركيب العداد.

كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع شركة توزيع الكهرباء.

إدخال قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.

تحديد نوع العداد ( منزلي، تجاري، سياحي،….).

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور إجمالي المبلغ المراد دفعه بالتفصيل قيمة الفاتورة الشهرية.

وسائل دفع فاتورة الكهرباء الشهرية 2023

اعتمدت شركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وسائل دفع إلكترونية لفواتير العملاء الشهرية لمكن من خلالها دفع المبالغ المستحقة للاستهلاك الشهري لكافة العدادات الكهربائية ( المنزلي، التجاري، الصناعي، الخدمي،…) وهى كما يلي :-

المحفظة البنكية ويتم توفيرها في جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول الثلاثة العاملة داخل مصر.

مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.

شركات التحصيل الإلكتروني ( سداد، فوري، ضامن، مصاري، ممكن، bee، أمان).

ويتم تحديد وسيلة الدفع من خلال الموقع الإلكتروني عند الاستعلام حيث يمكن الدفع من خلال فيزا البنك أو أحد الوسائل السابق ذكرها.

شركات توزيع الكهرباء في مصر

يمكن الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر يونيو 2023 من خلال الموقع الرسمي التابع لأحد شركات توزيع الكهرباء في مصر وهى كما يلي :-

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

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