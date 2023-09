رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

يبحث مستخدمون عن الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي بالرقم ورابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023، إذ يرغب المشتركون في هذه الخدمة بمعرفة قيمة الفاتورة وموعد دفع الاشتراك لتجنب الإيقاف أو الغرامة.

الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي بالرقم

قامت شركة المصرية للاتصالات بتحديد مجموعة من الخطوات والطرق التي يمكن استخدامها للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023، وتشمل ذلك الدخول إلى موقع الشركة الإلكتروني واتباع بعض الخطوات مثل اختيار خيار الاستعلام عن الفاتورة وإدخال كود المحافظة ورقم الخط الأرضي الخاص بالمشترك، ثم النقر على زر الاستعلام وانتظار ظهور قيمة الفاتورة.

كما يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال العديد من الطرق الأخرى والتي من ضمنها الاتصال على خدمة العملاء على رقم (19777) أو (111) والاستفسار، وكذلك يمكن إرسال رسالة نصية عن طريق كتابة كلمة (فاتورة + رقم التليفون الأرضي) على رقم (9999).

الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي بالرقم.. طرق السداد



يمكن البدء في دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023، بدءًا من الخامس عشر منه وحتى الرابع عشر من أكتوبر، بعد الاستعلام عنها.

وفي حال عدم السداد، سيتم تحويل الخط إلى وضعية استقبال فقط وإضافة غرامة. يمكن سداد الفاتورة بسهولة من خلال التوجه إلى فروع شركة We، أو باستخدام تطبيقات MY We أو We Pay، أو موقع الشركة المصرية للاتصالات، أو من خلال ماكينات الصرافة الآلية ATM، أو المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش، أو خدمات فوري، أمان، bee، مصاري، سداد، ممكن، وخدماتي. كما يمكن الدفع من خلال مكاتب البريد المصري.

الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي بالرقم.. طريقة شحن رصيد



1- تطبيق ماي وي باستخدام بطاقة بنكية أو موقع المصرية للاتصالات.

2- من خلال جميع فروع وي أو أحد منافذ الدفع الإلكتروني مثل "مصاري وفوري وبي وخدماتي وممكن وغيرها".