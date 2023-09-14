زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن رابط الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي وموعد إصدار فاتورة شهر سبتمبر 2023.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر2023

ويرصد الدستور في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي وموعد إصدار فاتورة شهر سبتمبر 2023.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو السبت 15 يوليو الماضي على أن يتم إتاحة سدادها لمدة شهر دون أي غرامة تأخير حتي يوم الإثنين 15 أغسطس.

وبدأت الشركة في تحويل خط العميل إلى استقبال فقط وإتاحة دفع الفاتورة بالإضافة لغرامة تأخير بقيمة ١٠ جنيهات كحد أدني أو ١.٥% كحد أقصى من قيمة الفاتورة عند السداد حتي يوم 15 سبتمبر 2023 لتصبح المهلة المتبقية يوم واحد فقط، بعدها يتم فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك نهائيا لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2023

فتحت المصرية للاتصالات جميع السنترالات على مستوى الجمهورية والبالغة ١٥٧١ سنترالا من الثامنة صباحا الى الثالثة والنصف عصرا بالإضافة إلى ١٢٠ مركز خدمة و١٥٠ نقطة بيع متنقلة وفي المترو ومحطات السكك الحديدية الكبري للتيسير على المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر سبتمبر 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023: (من هنا).

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

طرق دفع فاتورة التليفون الارضي لشهر سبتمبر 2023

منافذ سداد فاتورة التليفون الأرضي 2023

- الموقع الإلكترونى للمصرية للاتصالات.

- جميع فروع WE.

- أحد منافذ الدفع الإلكتروني (فورى، سداد، مصاري، خدماتي، بي، ممكن)

- تطبيق My WE .

- مكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات أنه تم تحويل 40% من عملاء التليفون الارضي إلى نظام الدفع المسبق وذلك في إطار حرص الشركة على تحسين تجربة العملاء من خلال تمكينهم من التحكم بشكل أكبر في استهلاكهم وكذلك منحهم المزيد من الخيارات والعروض التي ستتاح لعملاء التليفون الارضي بعد إضافة الخدمات إلي تطبيق My WE.