الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we بالرقم وطرق الدفع الإلكتروني

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي we.. يتميز مستخدمو التليفون الأرضي بالاهتمام بموعد دفع فاتوراتهم، وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن موعد دفع فاتورة شهر سبتمبر 2023 عبر موقعها الرسمي، كما حددت الشركة تاريخ السداد والغرامات المترتبة عن التأخير في السداد وفترة السماح المخصصة للدفع قبل توقف الخدمة.

الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي we

وقررت الشركة المصرية للاتصالات بدء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 من خلال الموقع الإلكتروني يوم 15 سبتمبر 2023 المقبل، ويستمر حتى يوم 14 أكتوبر 2023، و هي فترة السماح، وتكون عبارة عن شهر واحد فقط.

ويتم قطع الخط الأرضي على العملاء، الذين لم يسددوا فاتورة التليفون الأرضي في موعدها، ومنعهم من إجراء المكالمات بدءا من يوم 15 سبتمبر 2023، إذا استمر العملاء في عدم الدفع، يتم وقف استقبال المكالمات أيضا بدء من يوم 15 أكتوبر 2023.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي سبتمبر 2023

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات «أون لاين» 

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات عبر هذا الرابط

- إدخال كود المحافظة.

- اكتب رقم التليفون.

- اضغط على أظهر الفواتير.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي سبتمبر 2023 من خلال الاتصال برقم التليفون الأرضي على رقم 19777، وذلك لمعرفة قيمة الفاتورة بعد إصدارها رسميا.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 وطرق الدفع

استعلام فاتورة التليفون الأرضى عبر الشركة المصرية للاتصالات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 أون لاين

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات عبر هذا الرابط

- إدخال كود المحافظة، ورقم التليفون الأرضي.

- اضغط على السداد الإلكتروني.

- اضغط على الدفع.

- ادخال بيانات العميل الخاصة بوسيلة سداد الفاتورة.

- اختر طريقة الدفع المناسبة فيزا - ماستر كارد.

- اضغط على سداد.

 الأوراق المطلوبة للتقديم على تليفون أرضي

الجدير بالذكر أن هناك مجموعة من الأوراق التي يجب على المواطن إحضارها عند الرغبة في التقديم على هاتف أرضي، ومن أهم هذه الخطوات ما يلي:

  • أصل وصورة من مستند تحقيق الشخصية يوجد به عنوان التقديم، كما يمكن أن يقوم المواطن بتقديم البطاقة، أو جواز السفر، أو رخصة قيادة.
  • عقد ملكية أو عقد إيجار العقار الذي يرغب المواطن تركيب الخط الأرضي به.
  • إيصال غاز، أو مياه، أو كهرباء حديث للعقار.
  • في حالة كان المتقدم ينوب عن مالك أو مستأجر العقار، فإنه يجب أن يقوم المتقدم بإحضار صورة التوكيل.
  • إذا كان يوجد في المكان من قبل خط أرضي، فإنه يجب على المواطن أن يقوم بتقديم صورة من آخر فاتورة مسددة.
  • بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد، يجب أن يقوم المواطن الاحتفاظ بصورة من العقد والقيام بتقديمه لقسم التركيبات.
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