رابط تسديد فاتورة التليفون الأرضي لهذا الشهر

تسديد فاتورة التليفون الارضي لهذا الشهر.. يهتم مستخدمو التليفون الأرضي بكلمات عديدة، ومنها موعد دفع فاتورة شهر سبتمبر 2023، حيث أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن ذلك عبر موقعها الرسمي.

تسديد فاتورة التليفون الارضي لهذا الشهر

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 يبدأ من اليوم الخامس عشر من هذا الشهر ويمتد حتى الرابع عشر من أكتوبر 2023، وذلك بعد فترة سماح تدوم شهراً. وإذا لم يتم السداد في هذه الفترة، ستقوم الشركة بتحويل الخط لنظام الاستقبال اعتباراً من الخامس عشر من أكتوبر 2023، وسيتم قطع الحرارة عن الهاتف اعتباراً من الخامس عشر من نوفمبر 2023، في حالة عدم السداد.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لسبتمبر 2023

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لسبتمبر 2023 من خلال الموقع الإلكتروني الخاصة بالشركة بكل سهولة باتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات والتسجيل في الحساب الخاص بك باستخدام رقم الهاتف المنزلي من خلال هذا الرابط (من هنا).

ثانيا: قم باختيار خيار “استعلام عن الفواتير” أو “فواتير التليفون الأرضي” في صفحة الحساب الخاص بك.

ثالثا: ستحتاج إلى إدخال كود المحافظة وكود المنطقة المرتبطة برقم التليفون الأرضي الخاص بك، يمكنك العثور على هذه الأرقام في وثائق الاتصال السابقة أو البحث عنها على موقع الشركة.

رابعا: بمجرد إدخال الأكواد المطلوبة، اضغط على زر “إظهار الفواتير” أو “عرض الفواتير” للاطلاع على فاتورة التليفون الأرضي شهر سبتمبر 2023 ومعرفة مدى استهلاكك للتليفون الأرضي.

أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023



ويوجد عدة أماكن مخصصة لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 من بينها..

- خدمة Bee

- خدمة أمان

- خدمة فوري

- خدمة مصاري

- خدمة سداد

- خدمة ممكن

- خدمة خدماتي

- البريد المصري

- خدمة فودافون كاش

- ماكينات ATM للبنك الأهلي والتجاري الدولي

يذكر أن حددت المصرية للاتصالات مواعيد محددة لدفع فاتورة التليفون الأرضي حيث تصدر فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاث أشهر بشكل دوري، وتضع الشركة المصرية للاتصالات بفترة سماح لدفع فاتورة التليفون الأرضي تصل لـ 30 يوم وعلى ذلك يكون اخر يوم لدفع فاتورة التليفون الأرضي هو منتصف الشهر القادم بعده.

اقرأ أيضا:

رابط الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي وموعد إصدار فاتورة شهر سبتمبر 2023