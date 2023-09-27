الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. موعد بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023 والأسعار

شقق الإسكان الاجتماعى
شقق الإسكان الاجتماعى

شقق الإسكان الاجتماعى باتت حلما لدى الكثير من الشباب بالحصول على اإحد شقق الإسكان الاجتماعى، لكى يستطيع استكمال حياته بالزواج والحياة المستقلة. 

وأصبح الشباب ينتظرون إعلانات عن برامج شقق الإسكان الاجتماعي التى نفذتها الدولة لمساندة الشباب والتخفيف عنهم من الإيجارات الشهرية وخلق سبل بديلة لحل أزمتهم.

موعد بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يتساءل العديد من المواطنين على محركات البحث بشبكة الإنترنت عن موعد بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وخاصة بعد السمعة الطيبة التى خلفها مشروع الإسكان الاجتماعى، ومساعدته فى التيسير على الكثير من الأسر و المتزوجين حديثا والمقبلين على الزواج، حيث إن شقق الإسكان الاجتماعى يتم استلامها كاملة التشطيب أى لا يحتاج المقبل على الزواج سوى وضع الأثاث الخاص ويصبح المسكن صالحا للمعيشة.

وستتطرح شقق الإسكان الاجتماعى 2023 لمحددوى الدخل حتى يتسنى لهم الحصول على شقة مميزة صالحة للمعيشة وبمواصفات حديثة فى البناء.

ومن المتوقع أن يتم فتح تقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023، وذلك بالإعلان الـ18 الصادر من صندوق الإسكان الاجتماعى، وذلك بنهاية العام الحالى أو مع بداية العام الجديد 2024. 

أسعار شقق الإسكان الاجتماعى 2023

من المتوقع أن تصل أسعار شقق الإسكان الاجتماعى لعام  2023. 

شقة 75 مترا بمقدم حجز يصل إلى 15 ألف جنيه للوحدة الواحدة. 

طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بمساحة 90 مترًا وذلك بمقدم 22 ألف جنيه. 

سداد 10% عند استلام الشقة  

تقسيط باقي الـ90% من ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري بالتقسيط على 30 سنة كحد أقصى.

موعد بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 والأوراق المطلوبة

قبل الاعلان عنه.. تعرف على موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أماكن شقق الإسكان الاجتماعى 2023

تتوزع أماكن شقق الإسكان الاجتماعى بكافة المحافظات لخدمة أكبر عدد من المستفيدين للوحدات السكنة فهناك وحدات للإسكان الاجتماعى من بينهم :

  • مدينة أكتوبر الجديدة
  • مدينة العبور
  • مدينة بدر
  • مدينة العاشر من رمضان
  • مدينة دمياط
  • مدينة المنصور
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