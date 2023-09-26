موعد بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 والأوراق المطلوبة

توفر شقق الإسكان الاجتماعي إسكان مدعوم للمصريين ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن لكل المصريين.

وتطرح وزارة الاسكان شقق الإسكان الاجتماعي بأسعارها للمواطنين كل عام، ومع تسليم شقق الإعلان الـ 16 يبدأ الطرح الجديد لـ شقق الإسكان الاجتماعي ، وتعرض الدستور موعد طرحها في التقرير التالي .

موعد بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

لم تعلن وزارة الإسكان عن موعد بدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 للإعلان الجديد بعد أن تم تسليم شقق الإعلان الـ 16 وفق الشروط المتعارف عليها للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا، أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل، ألا يكون المتقدم أو أي من أفراد أسرته مالكًا لوحدة سكنية أو أرض سكنية.

ومن المتوقع أن تكون أسعار شقق الإسكان الاجتماعي كما هي وكانت في الاعلانات السابقة ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 4500 جنيه للأسرة المكونة من فردين، و6000 جنيه للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، و 7500 جنيه للأسرة المكونة من أربعة أفراد.

ويجهز الحاصلون على شقق الإسكان الاجتماعي بعض المستندات للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي وهي صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم، صورة بطاقة الرقم القومي للزوج (إن وجد)، شهادة ميلاد الأبناء (إن وجد)، بيان دخل الأسرة، شهادة معتمدة من جهة العمل توضح طبيعة العمل ومدة الخدمة.

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خطوات الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

الدخول على صندوق الإسكان الاجتماعي بالضغط على الرابط التالي https://cservices.shmff.gov.eg/

اختيار حجز الوحدات السكنية.

ثم إنشاء حساب جديد وإدخال كلمة مرور.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة والتي تتضمن الاسم ورقم بطاقة الرقم القومي.

اختيار الوحدة السكنية المراد حجزها.

سداد مقدم الحجز.

انتظار إعلان النتيجة.

ويذكر أن المواطن الذي يتم الموافقة على طلب حصوله على شقة يتم سداد باقي 10% عند الاستلام، وتقسيط باقي الـ90% من ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري بالتقسيط على 30 سنة كحد أقصى.