قبل الاعلان عنه.. تعرف على موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يبحث الكثيرون عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، للاعلان الـ18 للاسكان الاجتماعي، والمقرر طرحه نهاية العام الحالي 2023، وفقًا لما أعلنته وزارة الاسكان الاجتماعي، خاصة في المدن الجديدة التي بدأ الجميع في الاتجاه إليها، للحصول على وحدات سكنية بمساحات تبلغ 75 مترًا ، بمقدم 15 ألف جنيه ، ومساحات تبلغ 90 مترًا، بمقدم 22 ألف جنيه ، على أن يتم سداد 10% عند استلام الوحدة السكنية ، ويتم تقسيط باقي المبلغ على 30 سنة ، بنظام التمويل العقاري مع البنوك.

تقديم حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023

يتم طلب مستندات من كل مواطن ، وأهمها:

البطاقة الشخصية، أو جواز السفر، ومفردات المرتب أو اثبات الدخل الشهري، وصورة شخصية حديثة واضحة، وشهادات ميلاد، ومستندات التعليم، وصورة من كشف الحساب البنكي لتأكيد القدرة على سداد قيمة الوحدة، وايصال المرافق للوحدة السكنية الحالية، وبرنت تأمينات اجتماعية، يظهر فيه الوظيفة ، وإيصال دفع مقدم الوحدة السكنية .

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أماكن طرح شقق الاسكان الاجتماعي 2023

المنصورة الجديدة ،أكتوبر الجديدة ،دمياط الجديدة ، مدينة القاهرة الجديدة ،غرب قنا ،العبور الجديدة ،ناصر غرب أسيوط ،مدينة الشروق ،العلمين الجديدة ،حدائق أكتوبر ،مدينة العاشر من رمضان، ومدينة بدر وحدائق العاصمة، دمياط الجديدة.

شروط الحصول على وحدات الاسكان الاجتماعي

أن يكون المتقدم مصري الجنسية

الا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا .

ألا يكون أحد المتقدمين يمتلك وحدة سكنية، أو الزوج او الزوجة أو الأولاد القصر.

ألا يكون قد تقدم للحصول على وحدة سكنية من الاسكان الاجتماعي قبل ذلك .



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