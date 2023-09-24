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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الاعلان 18.. أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالمدن الجديدة

الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي

زاد البحث عن أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالمدن الجديدة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك منذ إعلان وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن إطلاق بمبادرة سكن لكل المصريين 3 للأسر محدودة الدخل في كافة محافظات الجمهورية.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالمدن الجديدة

تطرح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وحدات سكنية في الإعلان 18 لمحدودي الدخل بنظام التمويل العقاري على أقساط تصل إلى 30 سنة خلال الأيام المقبلة ووفقا للشروط التي وضعتها الوزارة و تستهدف دعم ورعاية الأسر محدودة الدخل وإليكم  أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالمدن الجديدة:-

  • مدينة أكتوبر الجديدة.
  • مدينة القاهرة الجديدة.
  • مدينة العبور الجديدة.
  • مدينة حدائق أكتوبر.
  • مدينة العاشر من رمضان.
  • مدينة الشروق.
  • مدينة المنصورة الجديد.
  • مدينة دمياط الجديدة.
  • مدينة غرب قنا الجديدة.
  • مدينة ناصر غرب أسيوط.
  • مدينة العلمين الجديدة.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وشروط الحصول عليها

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أسعار الوحدات السكنية في  الإعلان 18

تتراوح أسعار الوحدات السكنية في مبادرة سكن لكل المصريين والتابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من بين 310 - 400 ألف جنيه وفقا لمساحتها والتي تتراوح من 75 - 90 مترا وذلك وفقا للأسعار الطرح السابق لمحدودي الدخل قبل زيادة أسعار حديد التسليح والأسمنت.

ويتم سداد ثمن الوحدة بنظام التقسيط طويل الأمد حيث يسدد الشخص الراغب في تخصيص الوحدة مقدم جدية الحجز و 25% عند الاستلام وأقسام ربع سنوية و أقساط شهرية، بالاضافة إلى وديعة صيانة الموافق حيث يتم دعم الوحدة السكنية الواحدة بنحو 60 ألف جنيه من الدولة لصالح محدودي الدخل.

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عاجل| موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 (شروط التقديم والمستندات المطلوبة)

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موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وشروط الحصول عليها

الأوراق المطلوبة للتقديم في الاسكان الاجتماعي 2023

تتلخص الأوراق اللازمة للتقديم في الحصول على وحدات سكنية في الاسكان الاجتماعي 2023 فيما يلي:-

  • صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
  • إيصال مرافق للعقار المقيم فيه حاليا.
  • شهادة بالدخل الشهري للشخص المتقدم.
  • برنت تأمينات اجتماعية.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.
  • شهادة ميلاد الأبناء.
  • إيصال دفع المقدم.

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