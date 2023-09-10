أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. والأوراق اللازمة للتقديم

زادت حدة البحث عن أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 والمزمع أن يتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة والتي سيتم طرحها لمحدودي الدخل وفقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سكن لكل المصريين بنظام التمويل العقاري على أقساط تصل إلى 30 سنة.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

تطرح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن الإعلان 18 في العديد من المحافظات حتى يستعيد منها أكبر قدر من المواطنين ولعل أبرز أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 ما يلي:-

1 - أكتوبر الجديدة.

2- القاهرة الجديدة.

3- العبور الجديدة.

4- حدائق أكتوبر.

5- مدينة العاشر من رمضان.

6- مدينة الشروق.

7- المنصورة الجديدة.

8- المنصورة الجديدة.

9- دمياط الجديدة.

10- غرب قنا.

11- ناصر غرب أسيوط.

12- مدينة العلمين الجديدة.

وخصصت الوزارة عدة وسائل للاستعلام عن تفاصيل الإعلان 18 منها الاتصال عبر رقم 1188 أو 5777 من التليفون الأرضي أو 090071117 من الخط الأرضي أو من خلال موقع صندوق التمويل العقاري عبر الرابط (من هنا).

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2023

تراعي وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نسبة الـ 5% من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل لذوي الاحتياجات الخاصة بشرط تقديم كافة المستندات التي تثبت درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية ولعل أبرز الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الاسكان تتلخص في ما يلي:-

استمارة حجز الوحدات السكنية والإقرار المرفقين بكرداسة الشرط بخط واضح.

إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادة إثبات صافي الدخل الشهري أو السنوي للفرد أو الأسرة مؤرخة من جهة العمل.

مستندات تثبت مصادر دخل إضافية (أملاك زراعية، عقارات، معاش استثنائي، ودائع، حسابات التوفير، أوراق مالية،…).

شروط التقديم في الاسكان الاجتماعي 2023

مقدم شقق الإسكان 2023 وشروط التقديم من أبرز التساؤلات عبر المنصات الإلكترونية والتي تتلخص فيما يلي:-

أن يكون المتقدم للحصول على وحدة سكنية مصري الجنسية.

إلا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

وجود واصي في حالة حجز وحدات الاسكان للقصر.