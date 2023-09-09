السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023 .. وأماكن طرح الوحدات السكنية

الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي

يتساءل الملايين من المواطنين عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب فتح باب حجز شقق الإعلان 18 خلال الفترة المقبلة لمحدودي الدخل بنظام التمويل العقاري بأقساط طويلة الأمد تصل إلى 30 سنة كحد أقصى وفقا لقرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023 

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري كراسة الشروط لوحدات سكنية للمواطنين من محدودى الدخل خلال الإعلان 18 في عدة محافظات حيث يسدد الراغب في تخصيص وحدة سكنية مقدم يتراوح من 15 - 22 ألف جنيه ويتم سداد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام وباقي الـ 90% من قيمة الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري بالتقسيط على 30 سنة.

وتصل القيمة الإجمالية للوحدة السكنية من 310 إلى 400 ألف جنيه للوحدات التي تصل مساحتها إلى 90 متر والوحدات السكنية التي تصل مساحتها نحو 75 مترا تتراوح قيمتها من 245 إلى 300 ألف جنيه.

خطوات التسجيل في صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي وأرقام شكاوى والاستعلام

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمحدودي الدخل الإعلان 18

أماكن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي 2023

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية أماكن طرح الوحدات السكنية لمحدودي الدخل في الإعلان 18 في كافة محافظات الجمهورية وهي كما يلي:-

  • أكتوبر الجديدة.
  •  القاهرة الجديدة.
  •  العبور الجديدة.
  •  حدائق أكتوبر.
  •  مدينة العاشر من رمضان.
  •  الشروق.
  •  المنصورة الجديدة.
  •  دمياط الجديدة.
  •  غرب قنا.
  •  ناصر غرب أسيوط.
  •  مدينة العلمين الجديدة.

ويتم الاستعلام عن نتائج ظهور التخصيص من خلال الاتصال على رقم 1188 أو 5777 من أى تليفون محمول أو الاتصال عبر الرقم 090071117 من أي خط أرضي أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق التمويل العقاري من خلال هذا الرابط (من هنا).

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موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمحدودي الدخل الإعلان 18

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خطوات التسجيل في صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي وأرقام شكاوى والاستعلام

موعد فتح باب التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 18 

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وموعد فتح باب التقديم في الاعلان 18 محور اهتمام الملايين من المواطنين حيث لم يتم تحديد موعد رسمي لطرح الوحدات السكنية ولكن من المتوقع أن يكون في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024.

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