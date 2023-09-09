رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية.

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، وتسجيل بيانات المستعلم بشكل إلكتروني، كما أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة تفاصيل الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، يرصد موقعنا “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية والحصول على رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، وخطوات تسجيل البيانات، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

يستطيع الأن المستعلم عن شقق الإسكان الاجتماعي الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومعرفة كافة التفاصيل والمعلومات بكل سهوله، وذلك من خلال الدخول عبر هذا الرابط “ أضغط هنا ” ويتمكن المستعلم كتابه بياناته ومن ضمنها الرقم القومي المكون من 14 رقم الخاص بالمواطن.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول أولاً عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلكترونياً توفيراً لوقت المواطن المصري من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

2 - ثم يقوم المستعلم باختيار أيقونة مشروع الاسكان من القائمة الرئيسية للموقع.

3 - ثم يقوم المواطن بإدخال رقم المشروع المتقدم للحصول على وحدة فيه.

4 - ثم يقوم المستعلم بكتابة كافة البيانات الخاصه به، وذلك من خلال تسجيل وكتابة بيانات المتقدم بالتفصيل المكونة من الاسم رباعي، الرقم القومي، محل الإقامة، الوظيفة.

5 - ثم تقوم بالضغط على استعلام.

6 - وأخيراً.. في ثواني قليلة ستحصل على ظهور حال الطلب المتقدم من التخصيص من عدمه مع ذكر السبب.

والجدير بالذكر، هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها الإستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 1188 أو 5777 من أى تليفون محمول، أو الاتصال برقم 090071117 من أى خط أرضي.