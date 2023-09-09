السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الإسكان: تسليم الأراضي المميزة "فيلات–عمارات" بمدينة غرب قنا الجديدة غدا

عاصم الجزار
عاصم الجزار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة غرب قنا الجديدة، سيبدأ غدا الأحد الموافق 10-92023، وحتى يوم الخميس الموافق 21-9-2023، في تسليم قطع الأراضي السكنية المميزة " فيلا – عمارات " بالحي المتميز بمدينة غرب قنا الجديدة، وذلك في مواعيد محددة، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار خُطة الدولة نحو توفير قطع الأراضي السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، ولا سيما بمدن الصعيد الجديدة.

تسليم قطع الأراضي بالحي المتميز

وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة – المشرف على مدينة غرب قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي المتميز المجاورة 2 " فيلات " أرقام (1 – 3 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25 – 26 – 28 – 29 – 31 – 34 – 36 – 37 – 38 – 39 – 41 – 43 – 44 – 45 – 47 - 48)، يوم الأحد 10/9/2023، والقطع أرقام (50 – 52 – 53 – 54 – 55 – 57 – 58 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 68 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 79 – 81 – 83 – 88 – 89 – 91 - 92)، يوم الإثنين 11-9-2023.

وأضاف المهندس أيمن رشاد، أنه سيتم تسليم القطع السكنية " عمارات " بالحي المتميز بالمجاورة 3 أرقام ( 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 34 – 35 – 37 – 39 – 43 – 49 - 50)، يوم الثلاثاء 12/9/2023، والقطع أرقام (54 – 56 – 57 – 62 – 64 – 65 – 68 – 70 – 72 – 73 – 75 – 77 – 78 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 92 – 94 – 95 – 96 – 97 – 99 – 100 - 106)، يوم الأربعاء 13/9/2023، والقطع أرقام (107 – 109  - 110 – 112 – 114 – 115 – 119 – 121 – 122 – 123 – 125 – 126 – 127 – 130 – 131 – 135 – 137 – 139 – 140 – 142 – 143 – 147 – 149 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 155 - 161)، يوم الخميس 14-9-2023.

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وزير الإسكان يصدر 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء ببني سويف الجديدة والساحل الشمالي الغربي

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وزير الإسكان: تعديل بعض شروط آلية الطرح الدائم لقطع الأراضى الصغيرة

وأشار رشاد إلى أنه سيتم استكمال تسليم قطع الأراضي بالحي المتميز المجاورة 3 قطع أراضي " عمارات " أرقام ( 162 – 166 – 171 – 172 – 178 – 179 – 190 – 193 – 195 – 197 – 200 – 201 – 202 – 204 – 206 – 209 – 211 – 213 – 217 – 219 – 220 – 222 – 227 – 229 – 230 – 231 – 235 – 236 – 238 – 240 – 242 – 244 – 246 – 249 - 250)، يوم الأحد 17/9/2023، والقطع أرقام ( 251 – 252 – 254 – 256 – 257 – 259 – 260 – 261 – 262 – 263 – 265 – 266 – 268 – 269 – 275 – 276 – 277 – 279 – 283 – 287 – 292 – 296 – 298 – 299 – 301 – 302 – 304 – 205 – 208 – 209 – 318 – 324 – 327 – 329 – 402 – 428 - 429)، يوم الإثنين 18-9-2023، وتم تخصيص الأيام من الثلاثاء 19-9-2023: الخميس 21-9-2023، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وزير الإسكان قطع الأراضي مدينة قنا الجديدة الحي المتميز أيمن رشاد

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