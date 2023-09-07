الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الإسكان: مهلة شهرين لاستلام قطع الأراضى السكنية الصغيرة شاملة أراضى "بيت الوطن"

عاصم الجزار
عاصم الجزار

صرّح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة، شاملة أراضي "بيت الوطن"، الساري تخصيصها، أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام، وذلك تيسيرا من الهيئة على المواطنين، ومنحهم فرصة لاستلام قطع الأراضى المخصصة لهم.

 

التنازل عن أى قضايا مرفوعة على الهيئة

وأوضح وزير الإسكان أن المهلة التى وافق عليها مجلس إدارة الهيئة وفقا للشروط التالية: سريان مهلة التنفيذ، والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة، ولم يتم طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

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وأشار الوزير إلى أنه لا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط، ولا تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا وتم السداد، كما لا تسرى هذه التيسيرات على أراضي "ابنى بيتك"، وألا يكون قد تم استرداد المبالغ المُسددة لحساب قطعة الأرض.

عاصم الجزار المجتمعات العمرانية بيت الوطن قطع الأراضي

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