وزير الإسكان يختتم زيارته للإسكندرية بتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحى العامرية

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته لمحافظة الإسكندرية، بتققد مشروع توسعات محطة معالجة العامرية، بطاقة 100 ألف م3 يومياً، بتكلفة 750 مليون جنيه، ورافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

توسعات محطة معالجة العامرية



وشدد الدكتور عاصم الجزار، على تكثيف أعداد العمالة بمشروع توسعات محطة معالجة العامرية، والالتزام بأعلى معايير الجودة، وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذ المشروع، فى أسرع وقت ممكن لتدخل الخدمة، حيث سيصبح إجمالى طاقة المحطة (المرحلة القائمة + التوسعات)، 200 ألف م3 يومياً، وتخدم أكثر من مليون نسمة بأحياء العامرية، وتوابعها، ومشروع مشارف العامرية، الذى يضم 80 ألف وحدة سكنية (بمرحلتيه).

افتتاح مبنى الملحق الإدارى لشركة مياه الشرب

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد افتتح قبل ساعات مبنى الملحق الإدارى لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، المجاور لمركز خدمة عملاء محرم بك، والذى تم إعادة تأهيله فى ضوء خطة الشركة للاستفادة من الأصول وترشيد الانفاق، وتم تجهيز قاعة بالمبنى لعقد المؤتمرات والاجتماعات والدورات التدريبية التى تنظمها شركة مياه الإسكندرية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة.

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، ومرافقوهما، مركز خدمة عملاء محرم بك، والذى يخدم نحو 280 ألف مشترك من سكان منطقة محرم بك وحتى رأس التين، ومنطقة بشاير الخير (1، 2) والبلد، ليصل عدد المترددين على المركز لنحو 250 عميلا يوميا، حيث تجول الوزير والمحافظ داخل المركز، للاطمئنان على سير العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين.