الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يفتتحان الملحق الإدارى لشركة مياه الشرب بعد إعادة تأهيله

الجولة
الجولة

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مبنى الملحق الإدارى لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، المجاور لمركز خدمة عملاء محرم بك، والذى تمت إعادة تأهيله فى ضوء خطة الشركة للاستفادة من الأصول وترشيد الإنفاق، وتم تجهيز قاعة بالمبنى لعقد المؤتمرات والاجتماعات والدورات التدريبية التى تنظمها شركة مياه الإسكندرية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة.

 

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، ومرافقوهما، مركز خدمة عملاء محرم بك، والذى يخدم نحو 280 ألف مشترك من سكان منطقة محرم بك وحتى رأس التين، ومنطقة بشاير الخير (1، 2) والبلد، ليصل عدد المترددين على المركز لنحو 250 عميلًا يوميًا، حيث تجول الوزير والمحافظ داخل المركز، للاطمئنان على سير العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين.

وكان قد تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مواقع مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة وفصل مياه الأمطار، التى تم ويجرى تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة.


وتجول وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية بمواقع المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة وفصل مياه الأمطار بالمحافظة، وتشمل (منطقة مكتبة الإسكندرية- منطقة كليوباترا- شارع شعراوى ولوران)، وقد أدت تلك المشروعات لحل مشكلة الأمطار بـ9 % من النقاط الساخنة بالمحافظة، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد على الاستغلال الأمثل لكل موارد المياه، والاستفادة من مياه الأمطار.


وتابع الدكتور عاصم الجزار، واللواء محمد الشريف، جولتهما بالمواقع الجارى تنفيذ الأعمال بها، ضمن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة وفصل مياه الأمطار بالإسكندرية، وتشمل (ميدان فيكتور عمانويل- شارع النقل والهندسة- شارع محمد نجيب)، وستحل هذه المشروعات مشكلة الأمطار بـ11% من النقاط الساخنة بالمحافظة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة وفصل مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية بقيمة 1.425 مليار جنيه.

عاصم الجزار المجتمعات العمرانية مياه الشرب ترشيد الإنفاق محافظ الإسكندرية خدمة عملاء

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