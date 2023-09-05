الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يعلن بدء الحجز الإلكترونى بالمرحلة التاسعة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج

وزير الإسكان
وزير الإسكان

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، موقف مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة وفصل مياه الأمطار، وذلك خلال اجتماع بديوان محافظة الإسكندرية، بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة وفصل مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، بقيمة 1.425 مليار جنيه، وتتولى تنفيذها إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بعدد من المناطق، أدت لحل مشكلة الأمطار بـ9% من النقاط الساخنة بالمحافظة، وجارٍ تنفيذ الأعمال بعدد من المناطق، ستحل مشكلة الأمطار بـ11 % من النقاط الساخنة بالمحافظة، وجارٍ التخطيط لتنفيذ الأعمال بعدد من المناطق، ستحل مشكلة الأمطار بـ12% من النقاط الساخنة بالمحافظة.

وأثنى الدكتور عاصم الجزار، على الجهد المبذول من إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة وفصل مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، والتنسيق بين الهيئة الهندسية، ومحافظة الإسكندرية، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وجامعة الإسكندرية، من أجل تنفيذ هذا المشروع الهام لحل مشكلة تراكم الأمطار بالنقاط الساخنة بالمحافظة.

وكان قد صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، الحجز بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، لـ2530 قطعة أرض يتم طرحها بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه سيتم استقبال التحويلات بدءاً من الثلاثاء 5/9/2023، ولمدة 3 أسابيع، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأي تحويلات ترد قبل هذا الموعد، سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات، مشيراً إلى أن كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين بالحجز.
 

عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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