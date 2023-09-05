الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتابع موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية

الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار،

يجري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، زيارة لمحافظة الإسكندرية، لمتابعة موقف خدمات مياهالشرب والصرف الصحى بالمحافظة، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

طرح 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة

وكان قد صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ من الساعة الرابعة عصر أمس الإثنين 4 سبتمبر2023، الحجز بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، لـ2530 قطعة أرض يتم طرحها بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات، وذلك فىإطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

وزير الإسكان محافظة الاسكندرية الشرب والصرف الصحى بالمحافظة الدكتور عاصم الجزار الاسكان

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