وزير الإسكان: الرابعة عصر اليوم.. بدء حجز المرحلة التاسعة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج

الجزار: طرح 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة.. وسيتم استقبال التحويلات بدءًا من غدٍ الثلاثاء

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، الحجز بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، لـ2530 قطعة أرض يتم طرحها بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.



وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه سيتم استقبال التحويلات بدءًا من غدٍ الثلاثاء 5/9/2023، ولمدة 3 أسابيع، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل هذا الموعد سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات، مشيرًا إلى أن كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين بالحجز.



وأضاف وزير الإسكان أن المرحلة التاسعة تضم 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة (القاهرة الجديدة- 6 أكتوبر- الشيخ زايد- العاشر من رمضان– السادات- 15 مايو- دمياط الجديدة- الشروق- العبور الجديدة- أكتوبر الجديدة- حدائق العاصمة- المنيا الجديدة- قنا الجديدة- أسوان الجديدة).



كان التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى مكتبه بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ودور شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بالعراق.



وعبّر الدكتور عاصم الجزار عن تقديره للسفير العراقي بالقاهرة، وللحكومة العراقية، مؤكدًا أن هناك توجيهات دائمة من القيادة السياسية المصرية بتقديم كل الدعم الممكن، لدولة العراق الشقيق، فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، والتنمية العمرانية، وستقوم وزارة الإسكان بإعداد قائمة بشركات المقاولات المصرية، القادرة على تنفيذ المشروعات لأشقائنا بدولة العراق.



