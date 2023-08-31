الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجزار يتابع تقدم أعمال "الإسكان الأخضر" فى حدائق العاصمة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم أعمال تنفيذ وحدات "الإسكان الأخضر" ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور محدودى الدخل بمدينة حدائق العاصمة، والتي تتراوح مساحاتها بين ٧٥ مترًا و٩٠ مترًا مربعًا للوحدة، والتي يشارك في تنفيذها أكثر من ٦٠ شركة مقاولات متخصصة فى هذا المجال.

مشروع الإسكان الأخضر 

وأوضح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أن مشروع "الإسكان الأخضر" سيضم 9 آلاف وحدة سكنية (٤٠٢ عمارة ) صديقة للبيئة، ويُشرف على تنفيذه جهات إشرافية معتمدة، للتأكد من جودة الأعمال، ويُعتبر من المشروعات المهمة بقطاع الإسكان بالمدينة، ويتميز باستخدام مواد صديقة للبيئة مثل المونة البيضاء التى تُقلل من امتصاص الحرارة داخل الوحدة، بجانب استغلال الطاقة الشمسية فوق أسطح العمارات، حيث من المقرر أن يوفر ٣٠٪؜ من استهلاك الطاقة، والمياه، وسيُعاد تدوير المياه الرمادية لري المزروعات والمسطحات الخضراء، كما يتميز المشروع بكثافة المسطحات الخضراء التى تعتبر متنفسًا للسكان.

مسارات خضراء مستدامة 

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة إلى أنه تم تنفيذ مسارات خضراء مُستدامة ومسارات نقل مستدامة، وتم اختيار أنواع زراعات تنمو بشكل أفقى للاستفادة من ظلالها، واستخدام تربة موفرة فى استهلاك المياه، ومراعاة حركة سير ذوى الاحتياجات الخاصة وتنفيذ منحدرات عند مدخل كل عمارة، ومسارات للدراجات بحوالى أكثر من ٥ كم طولى بمختلف المناطق.

وأكد المهندس علاء عبداللاه أنه تم التنبيه على مسئولي الشركات المنفذة للمشروع بزيادة العمالة وتكثيف العمل بالمواقع لزيادة نسب الإنجاز بالمشروع، بجانب التوجيه بعقد اجتماعات دورية مع الشركات العاملة، لتذليل أية عقبات قد تواجه المشروع، وتوريد الخامات اللازمة للبناء والتشطيبات، وأن يتم التنفيذ بالجودة المطلوبة وطبقًا لتعليمات جهاز الإشراف، حتى يتسنى تسليم الوحدات لحاجزيها بالجودة المطلوبة، وضرورة مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع.

وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار الإسكان الأخضر سكن كل المصريين مدينة حدائق العاصمة

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