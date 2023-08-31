الإسكان تطرح أراضى مميزة للأفراد فى 6 مدن بمقدم 25 ألف جنيه

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح الإعلان الثالث لأراضي سكن للأفراد بمساحات مختلفة، على أن يستمر التقديم على الأراضى لمدة شهرين.

الإسكان تطرح أراضي جديدة

وتطرح بمدينة برج العرب الجديدة قطعة أرض واحدة بمساحة 216 مترًا مربعًا بالحي الأول بالمجاورة الخامسة بسعر 3170 جنيهًا للمتر.

وبلغت جدية حجز قطع الأراضي المتوسطة 25 ألف جنيه، فيما سجلت 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزًا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة.

طرح أراضي جديدة للأفراد

وأشارت الوزارة إلى أن الحجز بالموقع يتاح لمدة شهرين حتى يوم 21/ 10/ 2023، كما أن الحجز بدون أي أسبقية من أي نوع سواء أكانت الدخول لهذا الموقع الإلكتروني أو حجز مبدئي لقطعة أرض أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

وتطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بني سويف الجديدة).

خطوات التقديم على الأراضي الجديدة

ونستعرض خطوات التقديم كالتالي:

- الدخول على موقع حجز أراضى مسكن.

- مطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي ترغب به.

- إنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي).

- اختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها.

- اختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

- استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة).

خطوات حجز أراضي وزارة الإسكان

- استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها.

- تتضمن الاستمارة تعهدًا يفيد بأنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأي منهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، ويتم إرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني.

- إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

- في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزًا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي (تحويلًا من الخارج أو من الداخل شريطة مرور 60 يومًا على إيداعه بالبنك).

- بينما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض.

- وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام الى القرعة العلنية بين الحاجزين.