الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الانتهاء من أول مخطط سكني لمشروع "بيت الوطن" بمدينة حدائق العاصمة

المهندس علاء عبد
المهندس علاء عبد اللاه

أعلن المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، عن الانتهاء من المخطط النهائي لتنفيذ أول مشروع سكني للعاملين في الخارج على مساحة ما يقارب من 36 فدانا في مدينة حدائق العاصمة، موضحاُ أنه يصل إجمالي طرح قطع الأراضي لنحو 288 قطعة أرض تابعة لمشروع بيت الوطن.  

تفاصيل طرح أول مشروع سكني لبيت الوطن فى حدائق العاصمة 

وقال المهندس علاء عبد اللاه، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن مساحة قطعة الأرض الواحدة تتراوح ما بين 500 إللا 600 متر مربع كاملة المرافق.  

وأفاد بأنه سيتم الإعلان عن فتح باب التسجيل والتقديم في غضون أيام قليلة مع بداية شهر سبتمبر المقبل بنظام "أونلاين" للعاملين بالخارج. 

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إلى أن اللائحة العقارية التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  للحصول على قطع أراضي مشروع بيت الوطن بالمدينة، والتي تتضمن أن يكون الحاجز لقطع الأرض متمتعا بالجنسية المصرية وألا يقل سن الحاجز عن 21 عاماً. 

 

تفاصيل زيارة وفد المجتمعات العمرانية لمحطة تحلية المياه بالمنصورة الجديدة

 

ونوه بأهمية الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية والاشتراطات التخطيطية لقطع الأراضي السكينة لقطع الأراضي المخصصة لبيت الوطن، مؤكدا بأهمية الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية لمشروع بيت الوطن السكني. 

وأفاد أن مساحة قطع الأراضي تحت العجز والزيادة كما يجوز بتخصيص 3 قطعة أرض، لافتاً أن يتم إلغاء تخصيص قطع الأرض في حالة مخالفة الشروط البنائية. 

الاشتراطات العقارية للأراضي بيت الوطن 

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعض الاشتراطات العقارية للحصول على قطع أراضي بيت الوطن على أن يتم تسليم الأرض لصاحب الشأن أو بتوكيل عنه على أن يكون التوكيل المقدم توكيلاً محدد الغرض، وّإذا لم يتم استلام قطع الأرض فإنه يعد عدولاً عن التخصيص وتطبيق قواعد إلغاء التخصيص. 

جهاز مدينة حدائق العاصمة تفاصيل طرح أول مشروع سكني بيت الوطن حدائق العاصمة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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