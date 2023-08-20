رئيس حدائق العاصمة يتابع الأعمال النهائية لتنفيذ أول بارك بمنطقة 49 عمارة

تابع المهندس علاء عبد اللاه على مصطفى رئيس جهاز حدائق العاصمة، الأعمال النهائية من تنفيذ أول بارك بمنطقة 49 عمارة بمشروع سكن لكل المصريين كما تم الانتهاء من تنفيذ طريق 11 وجاري استكمال باقي الطرق تباعا.

وكلف المهندس علاء عبد اللاه، إدارة النظافة برفع مستوى منظومة النظافة والتجميل لكافة الأحياء والمناطق، مشيرا إلى أنه جاري توزيع صناديق القمامة بالمناطق السكنية وجاري رفع الأتربة والمخلفات في نواحي المدينة وعمل الصيانة اللازمة لأعمال الزراعة والتجميل بالمدينة.

ووجه رئيس جهاز حدائق العاصمة، إدارة لزراعة على الاهتمام برى المزروعات وتنسيق الأشجار في الجزر وحول العمارات والاستمرار في وضع اللافتات التحديدية من مياه الري حرصا على سلامة الجميع ويجرى حاليا تخطيط بعض المساحات الخضراء لتجهيزها لبدء أعمال غرس الأشجار والمزروعات بشكل يليق بالمدينة.

كما تابع الأعمال الجاري تنفيذها بقطاع الإسكان محور محدودي الدخل والذي تتراوح مساحاته بين 75 متر مربع إلى 90 متر مربع والذي يعمل به أكثر من 60 شركة مقاولات متخصصة في هذا المجال.

وتفقد المهندس علاء الشلاه مشروع الإسكان الأخضر حيث يعتبر من المشاريع المهمة بقطاع الإسكان حيث يتميز بأنه يستخدم مواد صديقة للبيئة مثل المرنة البيضاء التي تقلل من امتصاص الحرارة داخل الوحدة والطاقة الشمسية فوق أسطح العمارات التي توفر ٣٠٪؜ من الكهرباء والمياه الرمادية لري المدرعات والمسطحات الخضراء ويتميز المشروع بالمسطحات الخضراء التي تعتبر متنفس للسكان، مؤكدا أهمية زيادة العمالة وتكثيف العمل بالمواقع لزيادة نسب الإنجاز بالمشروع.

وقد وجه المهندس علاء عبد اللاه بعقد اجتماعات باستمرار مع الشركات العاملة بالمشروع لحثهم على زيادة نسب الإنجاز وتذليل أية عقبات تواجه المشروع، مشددا على توريد الخامات اللازمة للبناء والتشطيبات وأن يتم التنفيذ بالجودة المطلوبة وطبقا لتعليمات جهاز الإشراف حتى يتسنى لنا تسليم الوحدات لحاجزيها بالجودة المطلوبة وضرورة مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع

وقد شدد على الاهتمام بالزراعة والمسطحات الخضراء وتنسيق المزروعات والأشجار ووضع اللافتات التحذيرية من مياه الري حرصا على سلامة المواطنين.