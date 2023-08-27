الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تفاصيل زيارة وفد المجتمعات العمرانية لمحطة تحلية المياه بالمنصورة الجديدة

المنصورة الجديدة
المنصورة الجديدة

استقبل المهندس ياسر عبد الحليم حسن رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الأحد، المهندس محمد زهير معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمحطة تحلية مياه الشرب والوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى كذلك تفقد مكونات محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

وجاءت تلك الزيارة وفقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ولمتابعة المشروعات القومية بمدينة المنصورة الجديدة.

تفاصيل زيارة مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية


واصطحب المهندس ياسر كحلة نائب رئيس الجهاز وفد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لزيارة محطة تحلية المياه التى تصل الطاقة الإنتاجية المرحلة الأولى من تنفيذها نحو 40 ألف متر مكعب في اليوم.

وتابعوا تشغيل كامل الوحدات الخاصة بالمحطة ابتداء من المأخذ البحري والمعالجة الابتدائية DAF ومراحل الفلاتر المتعددة ومبني RO وغرفة التحكم الآلي وعنبر المضخات.

كما تفقد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، محطات الرفع ومحطة معالجة الصرف الصحي التى تصل طاقتها الإنتاجية لنحو 1000 متر مكعب في اليوم بنظام CBR وبوسترات المياه العكرة بطاقة 6000 متر مكعب في اليوم ومحطات التحلية من المياه الجوفية بطاقة 1300 متر مكعب في اليوم.

 

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تفاصيل تنفيذ أكبر محطة في الدلتا

وأكد رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن المحطة تقام بنظام ro كما أن المحطة تعمل بنظام المعالجة النهائية وأيضا نظام الحقن ثاني  أكسيد الكربون، والتى ستعمل وفقا وأحدث النظم العالمية فى تحلية مياه البحر وتتج المياه الصالحة للشرب، لافتا إلى أن المحطة ستكون مراقبة إلكترونياً بالكامل للحفاظ على المعدات وجودة المياه ونظام التحكم بالمحطة يجري من خلال شاشات المراقبة التي تعطي إشارة عند حدوث عطل فني فى محطة مياه.

المنصورة الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية محطة تحلية مياه مياه الشرب وزير الإسكان والمرافق

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