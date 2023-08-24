جهاز القاهرة الجديدة : 19 سبتمبر جلسة مزاد لبيع 4 محلات وصيدلية

أعلن المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطي رئيس جهاز القاهرة الجديدة ، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت علي طرح 4 محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من 14 متر إلي 37 متر مربع أسفل عمارات مشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بقطاع الأندلس بالقاهرة الجديدة وذلك للبيع بالمزاد العلني .

مزاد علني لبيع محلات تجارية بالقاهرة الجديدة

أوضح عبد الروؤف الغيطي ، فى تصريح خاص اليوم لـ “الدستور ” أن ستعقد جلسة المزاد بمقر الجهاز يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023 ، كما يتم سداد تأمين دخول بمبلغ بقيمة 25000 ألف جنية عن كل محل او صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد العلني ، بالإضافة إلي ذلك انه يتم الحصول على كراسة الشروط المواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهاً عن كل محل وصيدلية .

وأستكمل رئيس جهاز القاهرة الجديدة أن يتم استكمال أن يتم سداد نسبة 10% و نسبة 1% مصاريف إدارية و بالإضافة إلي 0.5% لصالح لمجلس الأمناء من إجمالي القيمة البيعية للراسي بها المزاد سواء كانت عن المحلات التجارية او الصيدلية وفور رسو المزاد ، مضيفا إلي ذلك يتم إضافة نسبة 5% من أجمالي القيمة البيعية كوديعة صيانة على أن تسدد خلال شهر وقبل الاستلام والباقي سداد المستحقات المالية يتم سدادها بعدة أنظمة للسداد سوء كانت النظام فوري او النظام الاخر على 3 سنوات.

شروط هيئة المجتمعات العمرانية لسداد المستحقات المالية للمحلات التجارية

أشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أن تتضمن الشروط المواصفات الفنية كيفية سداد المستحقات المالية على أن يتم سداد المستحقات المالية على 4 أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضاف اليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي .

وأفادت أن تتضمن أيضا الشروط سداد المستحقات المالية ، أنه يتم أضافة نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و أضاف 2% طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع القيام المستفيدين بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأشارت إلي أن يجوز معاينة المحلات والصيدلية على الطبيعية خلال مواعيد العمل الرئيسية، كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2018 من قانون التنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.