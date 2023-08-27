تفاصيل بيع 14 محلاً وصيدلية بالمزاد العلنى فى العلمين الجديدة

أعلن المهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة ، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح 14 محلاً تجارياَ وصيدلية بمساحات تتراوح من 18 متر مربع إلي 53 متر مربع بالعمارتين رقمي 22 و 36 بالحي السكني الأول بمشروع سكن مصر في مدينة العلمين الجديدة للبيع المزاد العلني .

وأفاد المهندس وائل سمير ، أنه ستعقد جلسة المزاد للبيع يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023، موضحاً أن تطلب كراسة الشروط والمواصفات من بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها.

وأشار رئيس جهاز مدينة العلمين ، إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عدة شروط لطرح المزاد العلني حيث تتضمن شروط سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 الف جنية عن كل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد .

شروط طرح بالمزاد العلني

وأضاف رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة ، أن شلمت أيضا شروط طرح المحلات التجارية أن سيتم استكمال سداد نسبة 10 % و أضافة 1% مصاريف إدارية و بالإضافة لنسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الاجمالية للراسي بها المزاد العلني عليه . فضلا عن إضافة نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الإستلام .

طريقة سداد المستحقات المالية للمحلات التجارية في العلمين الجديدة

وأعلن المهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة ، تتضمن أيضا الشروط أن يتم سداد المستحقات المالية بنظم تقسيط ميسرة على 3 أنظمة .

قال رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة ا، أن تتضمن الطريقة الأولى لسداد المستحقات للمحلات التجارية بدفع 90% من القيمة البيعيه .

واستكمل أن تتضمن الشروط المواصفات الفنية كيفية سداد المستحقات المالية على أن يتم سداد المستحقات المالية على 4 أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضاف اليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي .

وتابع أن تتضمن أيضا الشروط سداد المستحقات المالية ، أنه يتم إضافة نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و أضاف 2% طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع القيام المستفيدين بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.