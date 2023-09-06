خطوات التسجيل في صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي وأرقام شكاوى والاستعلام

يبحث الناس دائما في محركات البحث عن إعلانات شقق الاسكان الاجتماعي التي تتيحها الدولة المصرية لكل الفئات الاجتماعية سواء الشباب أو المتزوجين حديثا او أصحاب المعاشات في المدن الجديدة.

خطوات التسجيل في صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي

ودائما يبحثون عن كيفية التسجيل و شراء تلك الوحدات السكنية عبر صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالتقسيط، وعن التسهيلات وطرق الدفع والوحدات السكنية الجاهزة للتسليم وعن المناطق المتاح بها التسليم.



وفي هذا السياق، يستعرض الدستور من خلال السطور التالية كيفية التسجيل والتقديم في صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي لجميع الفئات الاجتماعية التي أتاحت لها الدولة تلك الخدمة.

كيفية تسجيل الدخول إلى موقع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لعام 2023 وكيفية الاستفادة من خدماته التي تقدمها الدولة:

الخطوة الأولى:

يجب أن يقوم المواطن بالدخول على الرابط الرسمي موقع صندوق التمويل الإسكان الاجتماعى من هنا أو عن طريق بوابة مصر الرقمية.

الخطوة الثانية:

القيام بالضغط على خانة إنشاء حساب.

الخطوة الثالثة:

القيام بإنشاء بريد اليكتروني وكلمة سر خاصيين بالدخول إلى موقع تمويل الاسكان الاجتماعي.

الخطوة الرابعة :

القيام بملئ البيانات التي يقوم بطلبها الموقع وهي الرقم القومي ورقم التليفون المحمول وتحديد النوع والحالة الاجتماعية.

الخطوة الخامسة:

التأكد من ملء كل البيانات المطلوبة.

الخطوة السادسة:

ثم القيام بالضغط على لقد قرأت وقبلت الشروط والأحكام.

الخطوة السابعة:

ثم الضغط على خانة إتمام التسجيل.

الاستعلام عن موقف حجز شقق الاسكان الاجتماعي

الخطوة الأولى:

إدخال الرقم القومي لصاحب الطلب بحجز شقق الإسكان الاجتماعي.

الخطوة الثانية:

إدخال كلمة المرور.

أرقام شكاوى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لعام 2023

يحتاج العملاء رقم للتواصل مع أصحاب المؤسسة التي يتعاملون معها من أجل الحصول على خدمة أو تقديم شكوى أو معرفة أي معلومة في حال مواجهة مشكلة أو التعثر في التسجيل.

ويقدم صندوق التنمية رقم مختصر لجميع المواطنين الذين يرغبون في الاستفسار عن اي معلومة عن طريق الخط الساخن على رقم 5777 أو 1188.

ويمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن في الفترة الزمنية التي تتراوح من الساعة 8.30 صباحًا حتى الساعة 3.30 عصرا.

كما يمكن التواصل مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى عن طريق اى تليفون ارضي على الرقم 090071117 .

او عن طريق ارسال الرسائل النصية لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعي من خلال رقم 1124، وسوف يتم الرد على العميل ايضا من خلال رسالة.