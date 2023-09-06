الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات التسجيل في صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي وأرقام شكاوى والاستعلام

الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي

يبحث الناس دائما في محركات البحث عن إعلانات شقق الاسكان الاجتماعي التي تتيحها الدولة المصرية لكل الفئات الاجتماعية سواء الشباب أو المتزوجين حديثا او أصحاب المعاشات في المدن الجديدة.

خطوات التسجيل في صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي 

ودائما يبحثون عن كيفية التسجيل و شراء تلك الوحدات السكنية عبر صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالتقسيط، وعن التسهيلات وطرق الدفع والوحدات السكنية الجاهزة للتسليم وعن المناطق المتاح بها التسليم.
 
وفي هذا السياق، يستعرض الدستور من خلال السطور التالية كيفية التسجيل والتقديم في صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي لجميع الفئات الاجتماعية التي أتاحت لها الدولة تلك الخدمة.

كيفية تسجيل الدخول إلى موقع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لعام 2023 وكيفية الاستفادة من خدماته التي تقدمها الدولة:

الخطوة الأولى:
يجب أن يقوم المواطن بالدخول على الرابط الرسمي موقع صندوق التمويل الإسكان الاجتماعى من هنا أو عن طريق بوابة مصر الرقمية.

الخطوة الثانية: 
القيام بالضغط على خانة إنشاء حساب.

الخطوة الثالثة: 
القيام بإنشاء بريد اليكتروني وكلمة سر خاصيين بالدخول إلى موقع تمويل الاسكان الاجتماعي.

الخطوة الرابعة :
القيام بملئ البيانات التي يقوم بطلبها الموقع وهي الرقم القومي ورقم التليفون المحمول وتحديد النوع والحالة الاجتماعية.

الخطوة الخامسة:
التأكد من ملء كل البيانات المطلوبة.

الخطوة السادسة:
ثم القيام بالضغط على لقد قرأت وقبلت الشروط والأحكام.

الخطوة السابعة:
ثم الضغط على خانة إتمام التسجيل.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمحدودي الدخل الإعلان 18

حملة ضبطية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة وضبط وإزالة مخالفات بمدينة 15 مايو

حقيقة السماح بالتصرف فى وحدات الإسكان الاجتماعى بعد 5 سنوات

الجريدة الرسمية: تخصيص قطعة أرض بالوادي الجديد لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي

الاستعلام عن موقف حجز شقق الاسكان الاجتماعي

الخطوة الأولى:
إدخال الرقم القومي لصاحب الطلب بحجز شقق الإسكان الاجتماعي.

الخطوة الثانية:
إدخال كلمة المرور.

أرقام شكاوى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لعام 2023

يحتاج العملاء رقم للتواصل مع أصحاب المؤسسة التي يتعاملون معها من أجل الحصول على خدمة أو تقديم شكوى أو معرفة أي معلومة في حال مواجهة مشكلة أو التعثر في التسجيل.

ويقدم صندوق التنمية رقم مختصر لجميع المواطنين الذين يرغبون في الاستفسار عن اي معلومة عن طريق الخط الساخن على رقم 5777 أو 1188.

ويمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن في الفترة الزمنية التي تتراوح من الساعة  8.30 صباحًا حتى الساعة 3.30  عصرا.

كما يمكن التواصل مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى عن طريق اى تليفون ارضي على الرقم 090071117 .

او عن طريق ارسال الرسائل النصية لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعي من خلال رقم 1124، وسوف يتم الرد على العميل ايضا من خلال رسالة.

المدن الجديدة الإسكان الاجتماعى أخر اخبار إعلان الاسكان الاجتماعي 2023 أرقام الخط الساخن للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي التسجيل في صندوق تمويل الاسكان

مواد متعلقة

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023

بعد تحذيرات الأرصاد والصحة.. كيف يمكن الاعتناء بالبشرة خلال الموجة الحارة؟

مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2023

أخبار الظهيرة.. بايدن يهاجم ترامب والسيسي يتسلم نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان

انتشار مرض جلدى جديد يثير الرعب فى أوروبا

أخبار فاتتك| رفض طلب الأهلى بشأن معلول.. وتدمير مسيرة أوكرانية فوق موسكو

بعد ظهور أيريس وفيروناكس.. كل ما تريد معرفته عن متحور "بيرولا" الجديد

خطوة بخطوة طريقة عمل كعب الغزال في المنزل بطريقة سهلة

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

مصرع وإصابة 8 فى حادثى حريق وانهيار عقار بالقاهرة

"بيت الروبى" يواصل الصدارة التاريخية للسينما المصرية.. تعرف على حصيلته

انهيار عقار من 4 طوابق فى حدائق القبة.. واستخراج جثتين من تحت الأنقاض (صور)

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو)

"دماء فى الشرقية".. مصرع سائق سقطت سيارته فى مصرف وآخر بسبب حادث تصادم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل.. لماذا استعاد بايدن مسئولًا من «إدارة أوباما» الآن؟