الجريدة الرسمية: تخصيص قطعة أرض بالوادي الجديد لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي

نشرت الجريدة الرسمية قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2526 لسنـة 2023بتُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (8000م2) كائنة بقرية ناصر الثورة، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة - محافظة الوادى الجديد ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإقامة منازل ريفية بقرية ناصر الثورة ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

ونص قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2526 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛ وعلى طلب محافظ الوادى الجديد ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية.

قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (8000م2) كائنة بقرية ناصر الثورة، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة - محافظة الوادى الجديد ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإقامة منازل ريفية بقرية ناصر الثورة ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1444 هـ ( الموافق 5 يوليــــة سنة 2023 م ).