موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمحدودي الدخل الإعلان 18

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

شقق الإسكان الإجتماعي 2023 الإعلان 18

أشارت عدة مصادر مهتمة بالإسكان إلى قرب طرح وزارة الإسكان والتعمير لشقق الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل الإعلان 18 بنهاية هذا العام ومن المتوقع أن يتم فتح تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023 الإعلان الـ18 بـ شقق 75 مترا ومقدم 15 ألف جنية للوحدة الواحدة كذلك سيتم طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بمساحة 90 مترًا بمقدم 22 ألف جنيه، وسداد 10% عند الاستلام، وتقسيط باقي الـ90% من ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري بالتقسيط على 30 سنة كحد أقصى.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الإجتماعي 2023 لمحدودي الدخل

من جهتها لم تعلن وزارة الإسكان والتعمير عن سعر شقق الإسكان الاجتماعى الإعلان 18 لمحدودى الدخل لكن يمكن التنبؤ بالسعر من خلال معرفة أسعار شقق فى الإعلان السابق الـ 17 لمحدودي الدخل حيث سجلت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الـ90 مترا 310 آلاف جنيه والشقة الـ75 مترا سجلت 245 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تصل أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لما يقارب من الـ 360 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه للوحدات الـ90 مترا.

أماكن شقق محدودي الدخل الإعلان 18 :

المدن التى سوف يضمها الإعلان الـ18 والتى تتوفر بها شقق الإسكان الاجتماعي 2023 الجديدة في 11 مدينة وهى:

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في أكتوبر الجديدة

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في القاهرة الجديدة

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في العبور الجديدة

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في حدائق أكتوبر

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في مدينة العاشر من رمضان

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في الشروق

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في المنصورة الجديدة

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في دمياط الجديدة

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في غرب قنا

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في ناصر «غرب أسيوط»

- شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في العلمين الجديدة

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي